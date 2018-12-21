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21.12.2018
Военное обозрение

Космонавты доставили на Землю образцы герметика и защиты "Союза МС-09"

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Спускаемый аппарат российского космического корабля "Союз МС-09" в 8:02 приземлился на территории Республики Казахстан. В Центре управления полёта посадку подтвердили. Место приземления расположено к юго-западу от города Жезказган, туда и отправились поисково-спасательные бригады. В спускаемом аппарате с МКС возвратились: российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александр Герст и астронавт США (NASA) Серина Ауньён-Чэнселор. Экипаж обнаружен и благополучно эвакуирован из спускаемого аппарата.

Источник изображения: Роскосмос

Роскосмос:

Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа длительной экспедиции МКС-56/57 составила 197 суток. ТПК "Союз МС-09" находился в составе МКС с 8 июня 2018 года.

Пожалуй, это самое "медийное" приземление спускаемого аппарата за все последние годы. Эта излишняя "медийность" (или, проще говоря, шумиха) возникла вследствие обнаружения на борту "Союза МС-09" отверстия, из-за которого на МКС начало падать давление.

Космический корабль осуществил отстыковку от Международной космической станции в 4:40 (сегодня) по Москве.

Наибольший интерес вызывают те образцы, которые космонавты доставили на Землю после проведения многочасовых работ в открытом космосе. Это образцы герметика и фрагменты микрометеоритной защиты, исследование которых и должно пролить свет на появление того "скандального" отверстия, обнаруженного на борту ещё 30 августа.

Напомним, что эти образцы будут изучаться специалистами лаборатории Федеральной службы безопасности. После этого будет получен окончательный ответ, откуда на обшивке "Союза" могли появиться "нештатные" отверстия от воздействия сверла.

Ранее в Роскосмосе опубликовали информацию о том, что следов сверления на микрометеоритном экране не обнаружено, что косвенно свидетельствует о том факте, что отверстие в обшивке космического корабля могло появиться на Земле.

20.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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