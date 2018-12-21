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21.12.2018
Военное обозрение

СМИ: Анкара предлагала Пентагону изучить российские С-400

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Турция предлагала американским военным экспертам изучить российские зенитные системы сразу после поставки их в страну, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

По данным источников, таким образом Анкара рассчитывала погасить напряжение, возникшее между странами из-за закупки российских ЗРС.

В материале отмечается, что на территории Турции должны были производить некоторые запчасти к истребителю F-35, однако у американцев возникли опасения, что данные о новейшем самолете могли получить российские военные.

Недавно Вашингтон предпринял новый шаг, который, возможно, заставит Анкару отказаться от закупки российских систем: администрация предложила Турции по сходной цене свои зенитные комплексы Patriot. Стоимость 20 установок с радарами, ракетами и другим дополнительным оборудованием составила $3,5 млрд. Однако к исполнению контракта можно будет приступить только после одобрения его Конгрессом, пишет агентство.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает возможность закупки американских комплексов, однако сделку с РФ не отменяет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном допуске технического персонала США к С-400, пояснил, что контракт на их поставку подразумевает нераскрытие определенной информации, и что на сегодняшний день нет оснований не доверять турецким партнерам.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, американский Patriot уступает не только российскому С-400, но и С-300. И если Анкара откажется от закупки C-400, это будет означать только одно, что она поддалась американскому давлению и вновь сменила внешнеполитический курс, переориентировавшись исключительно на НАТО.

Однако не исключено, что Турция может пойти на закупки и С-400 и Patriot одновременно. Это даст возможность Эрдогану маневрировать между Россией и США,

сказал эксперт.

20.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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