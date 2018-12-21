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21.12.2018
Военное обозрение

Украина может закупить самоходные орудия "Дана"

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Ряд украинских СМИ распространил информацию о том, что руководство страны рассматривает вопрос закупки за рубежом самоходного орудия "Дана" (ShKH vz. 77 Dana) чехословацкого производства, пишет ИноСМИ.ру.

Источник изображения: https://www.youtube.com

152-мм пушка-гаубица относится к самоходным артиллерийским установкам на колесном ходу. Она была создана в 1976 году на предприятии ZTS-Dubnica в Чехословакии (теперь территория Словакии). Принята на вооружение в 1977 году. Аббревиатура "ДАНА" означает: "автомобильная пушка с автоматической зарядкой".

Установка создана на шасси четырехосного автомобиля Tatra T815 (8х8). В автоматическом режиме орудие может произвести до 7 выстрелов в минуту. При ручном заряжании – до 2 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы – 18,7 км (осколочно-фугасным снарядом весом 43,5 кг).

В изначальном варианте могла использовать снаряды как чехословацкого, так и советского производства. В 1979 году "Дана" прошла испытания на полигоне в Ленинградской области с целью изучения возможности принятия ее на вооружение Советской Армии. По результатам тестирования был сделан вывод: чехословацкое орудие не имеет преимуществ перед советским аналогом – САУ 2СЗ "Акация".

К сегодняшнему дню "Дана" претерпела ряд модификаций, включая оснащение пушкой 155-мм по стандартам НАТО.

Украинские эксперты полагают, что закупка иностранных САУ в большом количестве нецелесообразна, поскольку Украина имеет уже свою колесную установку "Богдана", которая намного современнее "Даны" – 6 снарядов в минуту на дальность 60 км. Вместе с тем отечественное шасси – КрАЗ-63221 – требует доработки. Поэтому закупка нескольких экземпляров "Даны" пойдет только на пользу: получив достаточно качественный опытный образец, украинские инженеры смогут усовершенствовать свою артиллерийскую установку.

Более подробно о чехословацкой САУ "Дана" читайте в материале Военного обозрения.

20.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Продукция
2С3 Акация
Dana vz.77
Компании
Tatra
КрАЗ-6322
Проекты
NATO
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