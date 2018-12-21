Эксперт: Т-80БВМ способен стрелять снарядами с обеднённым ураном

Модернизированный танк Т-80БВМ получил возможность применять оперенные подкалиберные бронебойные снаряды, сообщает ТАСС со ссылкой на справочник Минобороны РФ "Армия России в сравнении".

Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net

Согласно информации, у танка "доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1", 3БМ60 "Свинец-2"".

Из открытых источников следует, что подкалиберный снаряд "Свинец-1" оснащен сердечником из карбида вольфрама, а "Свинец-2" – сердечником с урановым сплавом. При этом первый снаряд (по разным данным) способен с двух километров пробить однородную броню толщиной 700-740 мм, второй с такого же расстояния – 800-830 мм.

Информацию о том, что один из них имеет сердечник с обедненным ураном, подтвердил военный эксперт Виктор Мураховский.

Он пояснил, что это "сплав обедненного урана с вольфрамом", который называется в открытых источниках "Материал-Б".

Эксперт добавил, что использование подобным образом обедненного урана не нарушает никаких международных соглашений. Эти снаряды в российской армии хранятся вне арсеналов частей и соединений и относятся к категории специальных боеприпасов.

На вооружении американской армии также имеются снаряды с сердечником, содержащим обедненный уран. Они, в частности, могут входить в боекомплект танка "Абрамс". Боеприпас, известный под обозначением M829A1, способен с дистанции 2-х км пробить гомогенную броню толщиной около 700 мм.

Эффективность снарядов с обедненным ураном и вольфрамом обусловлена более высокой плотностью данных материалов в сравнении со сталью.

Т-80БВМ является дальнейшей модернизацией танка Т-80БВ. Он оснащен многоканальным прицелом "Сосна-У", 125-мм орудием 2А46М-4, доработанной газотурбинной установкой. Машины начали поступать в войска в текущем году.