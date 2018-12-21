Войти
21.12.2018
ЦАМТО

На верфи Newport News Shipbuilding состоялся спуск на воду 18-й АПЛ класса "Вирджиния"

521
0
-2
USS Virginia (SSN-774)
Первая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774).
Источник изображения: US Navy

ЦАМТО, 20 декабря. Компания Huntington Ingalls Industries 17 декабря объявила о состоявшемся на предприятии ее подразделения Newport News Shipbuilding спуске на воду многоцелевой АПЛ SSN-791 "Делавэр" класса "Вирджиния".

В целом процедура спуска на воду 7800-тонной подводной лодки заняла трое суток (выкатка из сборочного цеха, погрузка в плавучий док, затопление дока с последующим перемещением АПЛ в акваторию реки Джеймс).

После спуска на воду АПЛ была отбуксирована к пирсу, где будут выполнены работы по ее дооснащению оборудованием.

SSN-791 "Делавэр" является 18-й АПЛ класса "Вирджиния" и 9-й подлодкой, строящейся Newport News Shipbuilding. Строительство АПЛ началось в сентябре 2013 года. Закладка киля состоялась в мае 2016 года, церемония крещения была проведена 20 октября этого года. Передача подлодки ВМС США запланирована на 2019 год.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подводных лодок класса "Вирджиния" осуществляется совместно компаниями Newport News Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) и General Dynamics Electric Boat. Стоимость строительства одной АПЛ оценивается в 2,7 млрд. долл. Компании строят определенные компоненты каждой подлодки (фактически в пропорции 50 на 50) и поочередно выполняют их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 "Вирджиния", которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена на верфи General Dynamics Electric Boat.

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". Они заменят подводные лодки класса "Лос-Анджелес". К настоящему времени ВМС США были переданы 17 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787) и "Индиана" (SSN-789), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки в заданный район диверсионных групп, установки морских мин.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
Похожие новости
23.10.2018
В США одновременно на двух верфях состоялись церемонии крещения 18-й и 19-й АПЛ класса "Вирджиния"
03.10.2018
ВМС США приняли на вооружение 16-ю АПЛ класса "Вирджиния"
28.06.2018
Верфь Huntington Ingalls Industries передала ВМС США 16-ю АПЛ класса "Вирджиния"
15.05.2018
Состоялась закладка киля АПЛ SSN-795 "Хайман Риковер" класса "Вирджиния"
21.03.2017
США уходят под воду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.12 15:12
  • 1
Модернизированный Т-80БВМ сможет стрелять снарядами с обедненным ураном
  • 21.12 15:11
  • 2
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 21.12 15:06
  • 1
В Виннице началось производство патронов
  • 21.12 15:01
  • 2
Первый полет модернизированного Ту-22М3М состоится до конца года
  • 21.12 14:54
  • 13
Шойгу заявил, что модернизированный Ту-160М произвел пуск 12 ракет Х-101 в ноябре
  • 21.12 14:46
  • 18
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 21.12 14:46
  • 10
В России признали вину за провал МиГ-29К в Индии
  • 21.12 14:36
  • 5
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 21.12 14:11
  • 6
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 21.12 13:49
  • 6
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 21.12 13:40
  • 8
Торпеды вместо ракет?! Да сколько можно...
  • 21.12 12:55
  • 13
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 21.12 11:55
  • 1
Компания Arquus поставила Сухопутным войскам Франции 500-ю легкую небронированную машину VT4
  • 21.12 11:38
  • 21
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 21.12 10:02
  • 20
Как будет выглядеть новый пистолет для армии: эксклюзивные фото