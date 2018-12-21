На верфи Newport News Shipbuilding состоялся спуск на воду 18-й АПЛ класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 20 декабря. Компания Huntington Ingalls Industries 17 декабря объявила о состоявшемся на предприятии ее подразделения Newport News Shipbuilding спуске на воду многоцелевой АПЛ SSN-791 "Делавэр" класса "Вирджиния".

В целом процедура спуска на воду 7800-тонной подводной лодки заняла трое суток (выкатка из сборочного цеха, погрузка в плавучий док, затопление дока с последующим перемещением АПЛ в акваторию реки Джеймс).

После спуска на воду АПЛ была отбуксирована к пирсу, где будут выполнены работы по ее дооснащению оборудованием.

SSN-791 "Делавэр" является 18-й АПЛ класса "Вирджиния" и 9-й подлодкой, строящейся Newport News Shipbuilding. Строительство АПЛ началось в сентябре 2013 года. Закладка киля состоялась в мае 2016 года, церемония крещения была проведена 20 октября этого года. Передача подлодки ВМС США запланирована на 2019 год.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подводных лодок класса "Вирджиния" осуществляется совместно компаниями Newport News Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) и General Dynamics Electric Boat. Стоимость строительства одной АПЛ оценивается в 2,7 млрд. долл. Компании строят определенные компоненты каждой подлодки (фактически в пропорции 50 на 50) и поочередно выполняют их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 "Вирджиния", которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена на верфи General Dynamics Electric Boat.

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". Они заменят подводные лодки класса "Лос-Анджелес". К настоящему времени ВМС США были переданы 17 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787) и "Индиана" (SSN-789), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки в заданный район диверсионных групп, установки морских мин.