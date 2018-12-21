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21.12.2018
ЦАМТО

На вооружение железнодорожного соединения ЮВО поступили два новейших плавающих гусеничных транспортера ПТС-4

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ПТС-4
Плавающий гусеничный транспортер ПТС-4. Источник: kbtm-omsk.ru.
Источник изображения: kbtm-omsk.ru

ЦАМТО, 20 декабря. В железнодорожное соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступили два новейших плавающих транспортера (ПТС-4).

Данный транспортер предназначен для переправы через водные преграды различной техники: автомобилей, буксируемой артиллерии, бронетранспортеров и БМП. Также плавающие транспортеры можно использовать при проведении спасательных операций во время стихийных бедствий, например, при разливе рек. Экипаж машины состоит из двух человек. В качестве вооружения используется дистанционно управляемый крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.

Новый плавающий транспортер построен на базе танка Т-80 и состоит полностью из отечественных комплектующих. Машина тяжелее предшественника на 8 т за счет увеличения грузоподъемности и противопульного бронирования отделения управления.

Плавающий транспортер разгружается и загружается на суше через откинутый задний борт, оборудованный аппарелями. Техника заходит на борт своим ходом. Несамоходная военная техника перемещается при помощи специальной механической лебедки, которая смонтирована в передней части грузовой платформы транспортера. Данная лебедка может применяться также для самовытаскивания ПТС-4 в ситуации, когда береговой рельеф не позволяет транспортеру выйти на берег.

В настоящее время со специальной техникой проведены все работы по переводу на зимний режим эксплуатации, транспортеры готовы к применению по предназначению, а также в ходе предстоящих тактико-специальных учений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

20.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
21.12.2018 09:24
Цитата, q
Новый плавающий транспортер построен на базе танка Т-80...
Хорошо бы на этой базе , да с ГТД-1250 "заколбасить" машину лесного пожаротушения с метанием воды на 150-200метров. Инновация понимаш.
0
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На вооружение железнодорожного соединения ЮВО поступили два новейших плавающих гусеничных транспортера ПТС-4