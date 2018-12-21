На вооружение железнодорожного соединения ЮВО поступили два новейших плавающих гусеничных транспортера ПТС-4

ЦАМТО, 20 декабря. В железнодорожное соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступили два новейших плавающих транспортера (ПТС-4).

Данный транспортер предназначен для переправы через водные преграды различной техники: автомобилей, буксируемой артиллерии, бронетранспортеров и БМП. Также плавающие транспортеры можно использовать при проведении спасательных операций во время стихийных бедствий, например, при разливе рек. Экипаж машины состоит из двух человек. В качестве вооружения используется дистанционно управляемый крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.

Новый плавающий транспортер построен на базе танка Т-80 и состоит полностью из отечественных комплектующих. Машина тяжелее предшественника на 8 т за счет увеличения грузоподъемности и противопульного бронирования отделения управления.

Плавающий транспортер разгружается и загружается на суше через откинутый задний борт, оборудованный аппарелями. Техника заходит на борт своим ходом. Несамоходная военная техника перемещается при помощи специальной механической лебедки, которая смонтирована в передней части грузовой платформы транспортера. Данная лебедка может применяться также для самовытаскивания ПТС-4 в ситуации, когда береговой рельеф не позволяет транспортеру выйти на берег.

В настоящее время со специальной техникой проведены все работы по переводу на зимний режим эксплуатации, транспортеры готовы к применению по предназначению, а также в ходе предстоящих тактико-специальных учений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.