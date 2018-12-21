Первый испытательный полет Ту-22М3М пройдет в конце декабря

ЦАМТО, 20 декабря. Первый испытательный полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в конце декабря этого года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова.

"Мы сегодня увидели главное, что хотели проинспектировать, – это создание самолета Ту-22М3М. Самолет уже практически готов к полету. До конца года будет сделан первый вылет. Мы довольны результатом", – цитирует "РИА Новости" А.Криворучко.

На Казанском авиазаводе замминистра проверил подготовку к первому полету модернизированной машины. В частности, на предприятии продемонстрировали гонку двигателей с новой системой управления, после чего экипаж доложил об успешном проведении этого этапа предварительных испытаний.

Проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) на самолете Ту-22М3М должно значительно расширить боевой потенциал парка этих бомбардировщиков, включая боевую эффективность и увеличение радиуса боевого применения. В Минобороны подчеркнули, что установка нового оборудования и систем самолета позволит повысить точность навигации, уровень автоматизации управления машиной, упростит техобслуживание и предполетную подготовку, отмечает агентство.

В ходе данной ОКР строевые Ту-22М3 получат новейшую цифровую бортовую радиоэлектронику на российской элементной базе, современное навигационное, связное и прицельное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы. На машинах применят новую систему управления двигателями и топливной автоматикой.

Также замминистра ознакомился с ходом работ по ремонту с модернизацией находящихся на предприятии строевых Ту-22М3 и стратегических ракетоносцев Ту-160. В завершении визита состоялось совещание, на котором А.Криворучко, представители военного ведомства и специалисты авиазавода обсудили текущие вопросы выполнения гособоронзаказа, передает "РИА Новости".