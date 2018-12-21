Казанский авиазавод начал производство модернизированных бомбардировщиков Ту-160 - Минобороны

Казань. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Казанский авиационный завод имени Горбунова приступил к производству первых образцов модернизированного бомбардировщика Ту-160 новой постройки, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

"Сейчас уже идет изготовление первых образцов (Ту-160), оно началось. Безусловно, серийное производство будет в ближайшее время. Дождемся первого полета, выполнения опытно-конструкторских работ, дальше уже будет принято решение о серийных поставках", - сказал А.Криворучко в четверг на авиазаводе, отвечая на вопрос о возобновлении производства Ту-160.

"Работы ведутся, график есть, сроки выдерживаются. Здесь опасений на сегодня нет", - добавил замглавы Минобороны.

В ходе посещения завода замминистра ознакомился с работой по ремонту и модернизации Ту-22М3 и Ту-160.