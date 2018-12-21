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21.12.2018
ИноСМИ

Defense News (США): Германия ведет торг с США за доступ к секретным данным ракетных характеристик

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Испытания Patriot PAC-3 MSE
Испытания армии США ракеты Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement по мишени имитирующей работу самолета или крылатой ракеты на ракетном полигоне Уайт Сэндс, Нью-Мексико. (Фото: Lockheed Martin).
Источник изображения: https://www.defensenews.com/

Германия ведет с США переговоры по поводу получения доступа к засекреченной компьютерной модели, с помощью которой Берлин намерен разработать следующее поколение системы ПРО, способной перехватывать российские «Искандеры» и гиперзвуковые ракеты, говорится в материале. Готовы ли США пойти навстречу Германии в этом чувствительном вопросе?


Кельн - Германия ведет с США закулисные переговоры по поводу получения доступа к засекреченной компьютерной модели, которая нужна Берлину для построения следующего поколения системы противоракетной обороны. Об этом свидетельствуют определенные упоминания в официальных документах.

В частности, об этом кратко упомянуто в новом отчете Министерства обороны ФРГ, подготовленного для парламента. В нем говорится о статусе масштабной программы по разработке вооружений. Без уточнения названия модели ракет, в документе говорится об "ограничительной позиции правительства США" в вопросе доступа к чувствительному алгоритму для немецкой программы разработки Тактической системы противовоздушной обороны средней дальности (TLVS).

Вопрос заключается в "шестом уровне доступа" к симулятору поведения ракеты-перехватчика, известного как MSE PAC-3. В своей наиболее сложной форме модель может точно показать, как ракета-перехватчик будет действовать в условиях вражеской атаки с заданными параметрами. "Если у вас есть эта модель, вы будете знать точно: что система может, а чего она не может", - сказал неназванный собеседник издания, связанный с программой.

Уверенность в точности каждого удара ракет-перехватчиков - ключ к успеху в понимании систем ПРО, где незначительные изменения в поведении могут иметь серьезные последствия и определять, будет вражеская ракета сбита, или ее боеголовка все же сможет достичь цели.

Если модель попадет в плохие руки, враждебные правительства могут использовать ее данные против уязвимых мест целого класса американских ракет-перехватчиков. Германия строит свою систему TLVS, опираясь на Систему противовоздушной обороны средней дальности (MEADS) компании "Локхид Мартин" (Lockheed Martin). В свое время ее рассматривали в качестве замены ракет "Пэтриот" (Patriot), которые производит компания "Рэйтеон" (Raytheon).

Конкуренты вели ожесточенную борьбу за мировой рынок. У Берлина есть доступ ко всем разработкам, связанным с компонентами MEDS. Но с действующим доступом система MSE не может дать Берлину прогноз эффективности ракет. Потому что, согласно ей, пуски должны осуществляться только с установок Patriot, а не MEDS. Поэтому Германия просит у США помощи. Прошлым летом министры обороны двух стран обсудили возможность передачи немецким разработчикам хотя бы какой-то части нужных данных. Глава Минобороны Германии Урсула Фон дер Ляйен пояснила, что программа TLVS - это один из шагов, который доказывает готовность Германии делать больший вклад в оборону Европы, чего и требует администрация Дональда Трампа. Главе Пентагона Джиму Мэттису этот аргумент показался убедительным.

В Берлине хотят существенно улучшить систему TLVS, в частности радары. Это может дорого обойтись немецкой стороне. Однако, она хочет, чтобы новая система ПРО была способна перехватывать российские "Искандеры", а также летящие цели, которые движутся со скоростью звука.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Себастьян Спренджер (Sebastian Sprenger)

20.12.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
MEADS
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
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