The Guardian (США): Трамп ошеломил союзников и советников своим решением вывести американские войска из Сирии

Сообщается, что Дональд Трамп приказал оперативно и в полном составе вывести из Сирии американские войска, объявив о победе над «Исламским государством»* и застав врасплох союзников и своих собственных советников. Пентагон и Госдепартамент пытаются срочно осмыслить резкое изменение курса. Газета «Гардиан» рассказывает о сложившемся положении.

Администрация завершает кампанию по освобождению сирийской территории от ИГИЛ*, а Трамп заявляет о победе над "Исламским государством"*.

Сообщается, что Дональд Трамп приказал оперативно и в полном составе вывести из Сирии американскую группировку войск численностью чуть больше двух тысяч человек, объявив о победе над "Исламским государством"* и застав врасплох союзников и своих собственных советников.

Руководство Пентагона и Госдепартамента пытается срочно осмыслить и истолковать резкое изменение американского курса, поскольку еще летом было решено оставить войска в Сирии "до полного разгрома ИГИЛ*" и для оказания противодействия иранскому влиянию.

Высокопоставленные руководители были проинформированы о решении президента во вторник вечером. А когда в среду утром появились сообщения СМИ о кардинальной смене курса США, Трамп написал в Твиттере: "Мы разгромили ИГИЛ* в Сирии, а это была для меня единственная причина находиться там".

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.



Заявление Трампа противоречит оценкам его собственной администрации. В августе этого года Пентагон заявил, что в Сирии остается не менее 14 500 боевиков ИГИЛ*.

"Эти разведывательные сведения предположительно находились на письменном столе у Трампа, когда он этим утром объявил победу", - сказал директор Института Ближнего Востока по вопросам противодействия терроризму и экстремизму Чарльз Листер (Charles Lister). Он отметил, что ИГИЛ* взял на себя ответственность за нападение в своей бывшей столице Ракке всего за несколько минут до появления твита Трампа.

В Сирии также находятся британские и французские войска, и заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood) опроверг утверждение американского президента о разгроме ИГИЛ*.

"Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза сохранилась", - написал Эллвуд в Твиттере.

В среду утром пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс (Sarah Sanders) выступила с разъяснением, рассказав, что вывод войск означает начало "следующего этапа" в борьбе с ИГИЛ*, и предположив, что в случае необходимости войска могут вернуться.

"Пять лет назад ИГИЛ* был очень мощной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты разгромили этот халифат, - заявила Сандерс. - Мы начали возвращать американские войска домой, перейдя к следующему этапу этой кампании".

После твита Трампа и заявления Белого дома Госдепартамент отменил запланированный брифинг для прессы. Пентагон сначала настаивал, что никаких изменений не произошло, но потом выступил с собственным заявлением, повторив слова Белого дома о "следующем этапе кампании" против ИГИЛ*. Вместе с тем, военное ведомство отметило, что процесс вывода "только начался", и никаких сроков не сообщило.

Агентство "Рейтер" заявило со ссылкой на представителя американской администрации, что на вывод войск уйдет от 60 до 100 дней.

За закрытыми дверями руководство Пентагона все еще пытается убедить президента согласиться на контролируемый и постепенный вывод войск, о чем сообщают знакомые с ходом этих дискуссий источники.

Покидающий свой пост председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер (Bob Corker) должен был встретиться с президентом, однако эту встречу отменили в последний момент без объяснения причин.

"Я работаю здесь 12 лет, но ни разу не видел, чтобы решения принимались таким образом, - сказал Коркер репортерам. - Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь президент проснулся утром и вот так принял решение, ни с кем особо не советуясь, и без какой-либо подготовки".

Сенатора спросили, будут ли американские войска выведены полностью.

"Да, полностью", - ответил он.

В среду утром американские ведомства, помогающие неправительственным организациям восстанавливать водопровод и канализацию в разрушенной Ракке, получили указание подготовить планы быстрого ухода, сказал научный сотрудник Центра новой американской безопасности (Centre for a New American Security) Николас Эрас (Nicholas Heras).

"Это хаотичное решение, принятое поспешно, без консультаций с людьми, отвечающими за конкретные детали вывода, - заявил он. - Их поймали со спущенными штанами".

Когда агентство "Рейтер" сообщило, что персонал Госдепартамента в Сирии получил указание об эвакуации в течение 24 часов, американское внешнеполитическое ведомство от комментариев отказалось по "причинам безопасности и оперативного характера". Сотрудники Госдепартамента и организаций по оказанию помощи активно участвуют в работе по стабилизации обстановки в Ракке и других освобожденных от ИГИЛ* городах.

Неожиданный уход США означает, что Вашингтон бросает своего ближайшего союзника - Демократические силы Сирии, которые под руководством курдов внесли основной вклад в изгнание боевиков ИГИЛ* из их укрепрайонов. Турция угрожает им наступлением со своей территории, считая, что курды из ДСС ничем не отличаются от боевиков из Курдской рабочей партии, действующих на турецкой земле.

В пятницу состоялся телефонный разговор Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который позже заявил, что получил некоторые "положительные ответы" от своего американского коллеги по поводу напряженной обстановки на северо-востоке Сирии.

После этого с заявлением выступил Госдепартамент, отметивший, что он утвердил поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот". А Сандерс сказала, что Трамп "рассмотрит" требование Анкары о выдаче проживающего в США турецкого диссидента и бывшего имама Фетхуллаха Гюлена.

Трамп и раньше призывал немедленно вывести войска из Сирии, но тогда союзникам и советникам удавалось убедить его остаться, чтобы довести до конца борьбу с ИГИЛ* и сдержать Иран. Администрация Трампа считает, что ИГИЛ* все-таки сохраняет свое остаточное, но все равно значительное присутствие в Сирии.

"Мы хорошо продвинулись в деле очистки сирийской территории от ИГИЛ*, но нам еще предстоит многое сделать на этапе стабилизации", - заявил недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. По его словам, американские военные лишь на 20% выполнили задачу по обучению 40 тысяч местных бойцов, которые должны будут сдерживать ИГИЛ*.

У Британии и Франции на северо-востоке Сирии имеются небольшие силы спецназа.

Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood) резко опроверг утверждение Трампа о разгроме ИГИЛ* в Сирии.

"Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза сохранилась", - написал Эллвуд в Твиттере.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон тоже против пинятого решения, но по иным причинам. Выступая в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Болтон заявил: "Мы не собираемся уходить, пока иранские войска находятся за пределами иранских границ. Это также относится к иранским ставленникам и боевикам". Один дипломатический источник сообщил, что Болтон "пришел в ярость", узнав о решении президента.

Высокопоставленный чиновник из администрации отмахнулся от вопроса о том, почему от Трампа и от его главных советников исходят очень разные сигналы. "Такое решение должен принимать президент, и он его принял, - сказал этот чиновник. - Это его прерогатива".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, поддерживающий Трампа в большинстве случаев, на сей раз осудил принятое им решение. Он отметил в своем заявлении, что "такие ошибки допускал Обама, а теперь их делает администрация Трампа", и добавил, что американское военное присутствие в Сирии чрезвычайно важно "для интересов нашей национальной безопасности".

Министр обороны Джеймс Мэттис неоднократно заявлял о том, что американские войска отстаивают жизненно важные национальные интересы, ведя наступление против оставшихся очагов сопротивления ИГИЛ* и подавая сигнал о том, что США не намерены уступать Сирию Ирану.

* - запрещенная в России организация.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Джулиан Боргер (Julian Borger), Мартин Чулов (Martin Chulov)