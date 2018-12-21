Расчеты ракетных комплексов "Искандер" уничтожили объекты условного противника на учениях

В маневрах приняли участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" соединения 58-й общевойсковой армии в ходе учений уничтожили объекты условного противника, находясь на полигоне в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В рамках задач тактического учения ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по наземным целям условного противника, имитирующим ракетные пусковые установки и командные пункты на дальности до 300 км",- говорится в сообщении, распространенном окружной пресс-службой.

На полигоне также отработаны алгоритмы управления ракетными подразделениями и их технического обеспечения в полевых условиях, а водители закрепили навыки преодоления естественных препятствий в горной местности.

В однодневных учениях, проведенных в режиме внезапной проверки, приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц техники.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер" (SS-26 Stone, по классификации НАТО) предназначен для поражения как малоразмерных, так и площадных целей в тылу войск вероятного противника. Комплекс состоит из нескольких типов машин, в том числе самоходной пусковой установки на шасси МЗКТ, транспортно- заряжающей машины, командно-штабной машины (КШМ) и других. В состав применяемой номенклатуры боеприпасов входит одноступенчатая твердотопливная ракета 9М723 с дальностью стрельбы до 500 км. Ракета может оснащаться как обычной, так и кассетной боевой частью.