Войти
21.12.2018
ТАСС

Концерн "РТИ" создал арктический радиолокационный комплекс для беспилотников

652
0
+2
Красуха - 4
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

С помощью комплекса планируется решать вопросы оперативной разведки и мониторинга Арктического региона и Северного морского пути

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) разработали арктический реконфигурируемый радиолокационный комплекс, который может устанавливаться на беспилотные летательные аппараты (БЛА), сообщили в четверг журналистам в пресс-службе концерна.

"Концерн РТИ завершил работы по созданию реконфигурируемых двух-диапазонных радиолокационных комплексов радиовидения (далее Комплекс)", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в созданном комплексе используются Р- и Х-диапазоны длин волн.

В зависимости от требований заказчика комплекс можно реконфигурировать под различные типы воздушных носителей. "Модульная архитектура, а также уникальное соотношение массо-габаритных характеристик и небольшая потребляемая мощность позволяют устанавливать разные модификации комплекса на летательные аппараты различных классов - от самолета Ил-18 и вертолета Ми-8 до БЛА типа "Альтиус" и "Орион", а также на сверхлегкие модификации беспилотников", - приводит пресс-служба слова генерального директора РТИ Максима Кузюка.

С помощью комплекса предполагается решать вопросы оперативной разведки и мониторинга Арктического региона и Северного морского пути. Он может обнаруживать и наблюдать неподвижные наземные объекты (районы промышленной застройки, железнодорожные станции, морские и речные порты, взлетно-посадочные полосы и другое), движущиеся цели (автотранспорт), а также надводные цели (корабли, суда, нефтяные платформы).

Радиолокационный комплекс позволит обеспечить безопасность круглогодичного судоходства по Северному морскому пути, решать задачи по предупреждению разрушения платформ нефтегазодобычи в результате столкновения с дрейфующими айсбергами, выявлять очаги возникновения техногенных катастроф и разливов нефтепродуктов, предотвращать нарушение государственной границы. Также комплекс может повысить эффективность проведения спасательных операций.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-18
Ми-8
Компании
РТИ ОАО
Проекты
Арктика
БПЛА
ИТ
Похожие новости
21.12.2018
Арктическая мобильная РЛС создана концерном "РТИ"
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.08.2017
SWIR-камеру, смотрящую сквозь дым и туман, показал "Швабе" на "Армии 2017"
21.04.2015
Истребитель 6 поколения и сверхманевренный МиГ-29: как создавались первые "дети санкций"
13.12.2011
Владимир Савченко: российскую СПРН полностью модернизируем в 2019 г
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.12 15:06
  • 1
В Виннице началось производство патронов
  • 21.12 15:05
  • 1
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 21.12 15:01
  • 2
Первый полет модернизированного Ту-22М3М состоится до конца года
  • 21.12 14:54
  • 13
Шойгу заявил, что модернизированный Ту-160М произвел пуск 12 ракет Х-101 в ноябре
  • 21.12 14:46
  • 18
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 21.12 14:46
  • 10
В России признали вину за провал МиГ-29К в Индии
  • 21.12 14:36
  • 5
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 21.12 14:11
  • 6
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 21.12 13:49
  • 6
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 21.12 13:40
  • 8
Торпеды вместо ракет?! Да сколько можно...
  • 21.12 12:55
  • 13
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 21.12 11:55
  • 1
Компания Arquus поставила Сухопутным войскам Франции 500-ю легкую небронированную машину VT4
  • 21.12 11:38
  • 21
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 21.12 10:02
  • 20
Как будет выглядеть новый пистолет для армии: эксклюзивные фото
  • 21.12 09:24
  • 1
На вооружение железнодорожного соединения ЮВО поступили два новейших плавающих гусеничных транспортера ПТС-4