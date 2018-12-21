Концерн "РТИ" создал арктический радиолокационный комплекс для беспилотников

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С помощью комплекса планируется решать вопросы оперативной разведки и мониторинга Арктического региона и Северного морского пути

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) разработали арктический реконфигурируемый радиолокационный комплекс, который может устанавливаться на беспилотные летательные аппараты (БЛА), сообщили в четверг журналистам в пресс-службе концерна.

"Концерн РТИ завершил работы по созданию реконфигурируемых двух-диапазонных радиолокационных комплексов радиовидения (далее Комплекс)", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в созданном комплексе используются Р- и Х-диапазоны длин волн.

В зависимости от требований заказчика комплекс можно реконфигурировать под различные типы воздушных носителей. "Модульная архитектура, а также уникальное соотношение массо-габаритных характеристик и небольшая потребляемая мощность позволяют устанавливать разные модификации комплекса на летательные аппараты различных классов - от самолета Ил-18 и вертолета Ми-8 до БЛА типа "Альтиус" и "Орион", а также на сверхлегкие модификации беспилотников", - приводит пресс-служба слова генерального директора РТИ Максима Кузюка.

С помощью комплекса предполагается решать вопросы оперативной разведки и мониторинга Арктического региона и Северного морского пути. Он может обнаруживать и наблюдать неподвижные наземные объекты (районы промышленной застройки, железнодорожные станции, морские и речные порты, взлетно-посадочные полосы и другое), движущиеся цели (автотранспорт), а также надводные цели (корабли, суда, нефтяные платформы).

Радиолокационный комплекс позволит обеспечить безопасность круглогодичного судоходства по Северному морскому пути, решать задачи по предупреждению разрушения платформ нефтегазодобычи в результате столкновения с дрейфующими айсбергами, выявлять очаги возникновения техногенных катастроф и разливов нефтепродуктов, предотвращать нарушение государственной границы. Также комплекс может повысить эффективность проведения спасательных операций.