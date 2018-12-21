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21.12.2018
РИА Новости

Блумберг сообщил, что Турция предлагала США изучить российские С-400

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Лященко

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Турция предлагала американским техническим экспертам изучить комплексы С-400 после закупки их у России, пишет Блумберг со ссылкой на источники, близкие к обсуждению этого вопроса.

Таким образом, по данным агентства, Анкара надеялась решить конфликтную ситуацию, возникшую в отношениях с США из-за закупки российских С-400.

Блумберг пишет, что в Турции должны были производиться запчасти к малозаметным истребителям F-35. Однако у США появились опасения, что важнейшие сведения о самолете могут теоретически получить российские военные.

Сейчас США предприняли новый шаг, чтобы заставить Турцию отказаться от С-400: они предложили свои ракетные комплексы ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Однако для того, чтобы сделка состоялась, нужно одобрение конгресса, отмечает агентство.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривала вариант с покупкой комплексов Patriot, но сделку с Россией отменить нельзя.

Обязательства по контракту

В Кремле прокомментировали информацию о возможном допуске техперсонала США к С-400 в Турции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контракт о поставке комплексов подразумевает нераскрытие определенной информации.

Он добавил, что нет оснований не доверять турецким партнерам.

Поставки С-400 в Турцию

Год назад Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов. Согласно договору, Анкара получит четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Подобная договоренность вызвала обеспокоенность со стороны США, которые многократно критиковали Анкару из-за сделки с российской стороной и угрожали санкциями.

В частности, контракт о приобретении С-400 стал камнем преткновения в вопросе поставок американских F-35 в Турцию.

20.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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