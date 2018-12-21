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21.12.2018
Lenta.ru

Турцию заподозрили в желании передать американцам российские С-400 для изучения

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Зенитные комплексы С-400
Зенитные комплексы С-400.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Турция предлагала американским специалистам изучить российские зенитные комплексы С-400 после их получения от Москвы. Об этом агентству Bloomberg рассказали два осведомленных источника.

Анкара пошла на такой шаг, чтобы вернуть расположение Вашингтона после отказа закупить американские системы Patriot и выбора российской техники. США беспокоятся, что С-400 окажутся способны не только перехватывать новейшие истребители F-35, но и получать их тактико-технические характеристики для последующей отправки секретной информации в Москву.

2 декабря США поставили Турции ультиматум: Анкара должна отказаться от сделки с Москвой. В противном случае страну могут лишить членства в программе F-35. Между тем еще в ноябре турецкая сторона признала невозможность отмены договоренностей с Россией.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. США и другие члены НАТО выступают против покупки Анкарой российских ЗРК.

20.12.2018
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Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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