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20.12.2018
Интерфакс-АВН

Бывшие заводы по уничтожению химоружия в РФ передадут инвесторам до 2025г

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Щучье
Комплекс инженерных систем на Объекте по уничтожению химического оружия, г. Щучье.
Источник изображения: www.astra-st.ru

На них будут утилизировать опасные отходы, производить субстанции для лекарств и продукцию из конопли

Ижевск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Все бывшие объекты, на которых ликвидировалось химическое оружие, будут приведены в безопасное состояние и переданы инвесторам до 2025 года, сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.

"И "Кизнер", и "Камбарку" (объекты уничтожения химоружия в Удмуртии, - "ИФ") планируем передать инвесторам завершающими, в 2024 году", - сказал В.Капашин журналистам в ходе рабочей поездки для участия в открытии детского сада в удмуртском поселке Кизнер в среду.

Другие объекты, по его словам, будут передаваться поэтапно, как это требуется по условиям Подпрограммы по ликвидации последствий деятельности объектов уничтожения химоружия.

"В 2019 - "Почеп" в Брянской области, в 2020 - "Щучье" в Курганской области, в 2021 - "Марадыковский" в Кировской области и в 2022 - "Леонидовку" в Пензенской области", - уточнил В.Капашин.

Подпрограмма "Ликвидация последствий деятельности объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации на 2019-2024 годы" была подписана в среду, сообщил В.Капашин.

Ранее сообщалось, что она была разработана по указу президента РФ. Согласно положениям этой подпрограммы, объекты Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия "будут поочередно приводиться в безопасное состояние и передаваться инвесторам".

Последние запасы химоружия в России, как сообщали власти, были уничтожены 27 сентября 2017 года.

В августе 2018 года начальник Федерального управления генерал-полковник Валерий Капашин сообщал "Интерфаксу", что все семь завершивших работу объектов по уничтожению химического оружия планируется передать новым владельцам в течение 5-6 лет.

10 октября Минпромторг сообщил, что разработал программу введения в хозяйственный оборот объектов, где происходило уничтожение химоружия. На их месте планируется создать полигоны по утилизации особо опасных отходов, производство ингредиентов для лекарств и продукции из конопли, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

"Созданы огромные мощности, причем это не только производственные мощности, были, по сути, созданы отдельные микрорайоны с жилыми домами, с детскими садами, стадионами, бассейнами и другими мощностями. И мы сформировали планы, которые согласовываются, по использованию этих объектов", - сказал Д.Мантуров.

Он сообщил, что на четырех объектах "Росатом" планирует создать мощности по утилизации отходов 1 и 2 класса опасности. Один из объектов в Почепе Брянской области получит в оборот Московский эндокринный завод для производства субстанций животного происхождения для лекарственных препаратов. "И на одном из предприятий планируется производство целлюлозной продукции из ненаркотической конопли", - сказал Д. Мантуров.

Он подчеркнул, что все объекты должны быть введены в хозяйственный оборот в ближайшие несколько лет.

14 декабря Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия сообщило, что ООО "КоноплексПром" готово принять несколько зданий промышленной зоны объекта "Леонидовка" (в Пензенской области) уже в 2019 году, и "намеревается организовать там производство продукции из технической конопли". "Сырье будет выращиваться в Пензенском и Нижне-Ломовском районах Пензенской области", - уточнялось в сообщении.

19.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Росатом
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
Химоружие
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3 комментария
№1
20.12.2018 13:33
"Производство продукции из конопли"! Какая прелесть.)))
0
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№2
20.12.2018 14:51
Цитата, Alah сообщ. №1
"Производство продукции из конопли"! Какая прелесть.)))
Раньше канаты, например, делали.
0
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№3
20.12.2018 15:01
Цитата, gerrfrost сообщ. №2
Раньше канаты, например, делали.

Я в курсе. Для этого используется спец. оборудование - чесалки, трепалки и пр. При чем тут завод по утилизации хим. оружия?!)))
0
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