Рособоронэкспорт получил два первых места Национальной премии "Золотая идея" 2018 года

ЦАМТО, 19 декабря. АО "Рособоронэкспорт" присуждены первые места Национальной премии "Золотая идея" 2018 года за вклад в информационную поддержку военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами и за участие в разработке продукции военного назначения.

Первые премии получили авторский коллектив Рособоронэкспорта за организацию профессионального объединения журналистов, экспертов и аналитиков в сфере ВТС – в рамках Пресс-клуба при АО "Рособоронэкспорт", – а также авторский коллектив работников предприятий ОПК России с участием сотрудника Рособоронэкспорта за разработку экспортного варианта одного из востребованных на мировом рынке комплексов вооружения.

"Первые места "Золотой идеи" – это, в первую очередь, высокая оценка работы всей нашей компании. Это подтверждение правильности выбранного нами вектора развития: Рособоронэкспорт как ключевой субъект ВТС России с иностранными государствами, несмотря на санкционное давление западных стран, уверенно и эффективно продвигает отечественную высокотехнологичную продукцию за рубеж. Причем как в информационном поле, так и в непосредственной работе с иностранными заказчиками, реализуя их запросы и пожелания в процессе разработки и производства экспортных образцов вооружения. Это дает свои результаты: весь мир знает, что российское оружие сегодня – лучшее", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Ежегодная Национальная премия "Золотая идея" учреждена ФСВТС России в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, а также повышения эффективности ВТС Российской Федерации с иностранными государствами.

Награждение лауреатов премии состоялось 19 декабря 2018 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" Минобороны России. На церемонии награждения присутствовали представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, члены организационного комитета Премии и почетные гости.

"Благодарен, что оргкомитет главной Национальной премии в области ВТС по достоинству оценил наш Пресс-клуб, в который вошли ведущие российские эксперты и журналисты, освещающие непростую тематику оружейного экспорта. Создание этого неформального пула было очень важно для Рособоронэкспорта: мы получили отличную возможность напрямую обсуждать любые тонкости нашей работы в информационном поле и рассчитывать на полное взаимопонимание. У нас появился канал с хорошо отлаженным обменом информацией, а самое главное – возможность получать фидбек по нашей деятельности от профессионалов, чья ежедневная работа – анализ конъюнктуры мирового оружейного рынка, перспектив его развития и роли России в нем. Рад, что мы идем рука об руку и поддерживаем друг друга в любых ситуациях", – заявил руководитель аппарата генерального директора Рособоронэкспорта Юрий Каптелкин, курирующий Пресс-клуб.

В рамках Пресс-клуба представители СМИ получают исчерпывающую информацию о состоянии ВТС России с иностранными государствами, разъяснения по специфике взаимодействия с различными странами, в том числе в контексте противодействия недобросовестной конкуренции и продвижения российского вооружения и военной техники на мировой рынок, а также пояснения по официальной информации, распространяемой пресс-службой компании.

Заседания Пресс-клуба проходят несколько раз в год по мере накопления проблем и вопросов, требующих совместного решения, причем в различных форматах: в виде плановых заседаний, внеплановых тематических брифингов, посещений российских оборонных предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, прямо или опосредованно участвующих в процессе ВТС России с иностранными государствами, на российских и зарубежных выставках.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".