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20.12.2018
ЦАМТО

На верфи в Окпо состоялась церемония передачи ВМС Таиланда головного фрегата класса DW3000F

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Фрегат FFG 471 Tachin проекта DW3000F
На церемонии передачи ВМС Таиланда построенного южнокорейской судостроительной корпорацией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) фрегата FFG 471 Tachin проекта DW3000F. Окпо (Южная Корея), 14.12.2018.
Источник изображения: www.facebook.com

ЦАМТО, 19 декабря. Судя по появившимся в тайских соцсетях фотоснимкам и сообщениям, 14 декабря на предприятии южнокорейской компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо (о.Кодже) состоялась церемония передачи ВМС Таиланда головного фрегата класса DW3000F, (471) "Тачин" (Tachine).

Как планируется, "Тачин" покинет Южную Корею и отправится в Таиланд в следующем месяце. Первоначально планировалось передать корабль ВМС Таиланда в августе 2018 года, но по неизвестным причинам мероприятие было перенесено на декабрь 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2012 года правительство Таиланда одобрило выделение 30 млрд. батов (977 млн. долл.) на постройку для ВМС двух многоцелевых фрегатов. В апреле 2013 года ВМС Таиланда выбрали победителем тендера на постройку первого корабля компанию DSME.

В августе 2013 года ВМС Таиланда подписали с DSME контракт стоимостью 14,6 млрд. батов (468 млн. долл. на момент заказа), предусматривающий поставку первого фрегата, который будет представлять собой модернизированную версию южнокорейского эскадренного миноносца KDX-1 (Kwanggaeto Daewang). Строительство фрегата осуществлялось на верфи DSME в Республике Корея. В рамках данной программы DSME также передаст тайской промышленности технологии, необходимые для обслуживания и ремонта кораблей. Кроме того, тайские компании будут участвовать в поставке некоторых комплектующих. Предполагается, что Таиланд также получит технологии для постройки второго корабля класса DW3000F на территории страны. Тем не менее, контракт на его поставку пока не подписан.

Резка стали для головного фрегата началась в августе 2015 года, церемония закладки киля корабля состоялась на верфи в Окпо 16 мая 2016 года, а спуск на воду прошел 23 января 2017 года.

По имеющимся данным, длина фрегата составляет 122,5 м, ширина – 14,4 м, водоизмещение – около 3650 т, экипаж – 136 человек. Фрегат оснащен ГЭУ типа CODLAG и может развивать максимальную скорость хода 30 узлов, дальность плавания – более 4000 морских миль на скорости 18 узлов. При постройке использованы технологии малозаметности, а также современные системы вооружения из Европы и США, которые позволят вести борьбу с подводными лодками, надводными кораблями и воздушными угрозами.

Корабль оснащается 76-мм артиллерийской установкой Oto Melara, двумя 20-мм ЗАК "Фаланкс", 8 ПКР RGM-8 "Гарпун", 8-контейнерной ВПУ Mk41, позволяющей выполнять пуск до 32 ЗУР ESSM, двумя ДУМВ DS-30M Mk.2 компании MSI Defense с 30-мм пушками и двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами SEA. Фрегат оборудован системой боевого управления 9LV Mk4, двумя радиолокационными / электронно-оптическими системами управления огнем CEROS-200 и РЛС "Си Жираф AMB" компании Saab с дальностью обнаружения целей более 180 км, буксируемой низкочастотной активной ГАС (ACTAS) компании Atlas Electronik.

19.12.2018
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Страны
США
Таиланд
Южная Корея
Продукция
KDX-1
Mark 41
Phalanx CIWS
Компании
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