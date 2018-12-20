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20.12.2018
ЦАМТО

США пытаются сорвать контракт на поставку Турции ЗРС С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 19 декабря. Одобрив поставку ЗРК Patriot Турции, Соединенные Штаты пытаются сорвать контракт России и Турции по комплексам С-400, чтобы не потерять возможности влиять на нее как страну, входящую в НАТО, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) сообщило, что госдеп США одобрил потенциальную поставку Турции в рамках программы "Иностранные военные продажи" ЗРК "Пэтриот", а также ракет и связанного оборудования. Полная стоимость продажи может составить 3,5 млрд. долл.

"Это системный план Вашингтона: не допустить факта реализации контракта на поставку Россией зенитных ракетных систем С-400 Турции как стране-члену НАТО. Иначе это будет тяжелым ударом по стратегическим возможностям США диктовать свои условия стране, входящей в НАТО. Поэтому американская сторона использует все возможности, чтобы повлиять на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для аннулирования им контракта с Россией по поставке С-400. В этой же связи следует рассматривать обещания Вашингтона поставить Турции большую партию истребителей F-35 и появляющиеся утечки информации о том, что в обмен на отказ от российских С-400 США готовы выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена – злейшего врага Эрдогана, получившего политическое убежище в США", – сказал И.Коротченко.

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что в комплексы Patriot, экспортируемые США, могут быть внедрены программные аппаратные закладки, которые в случае конфликта с Турцией может активировать США.

"В случае, если отношения США и Турции испортятся, они радиосигналом могут их активировать и вывести из строя всю систему ПВО Турции, основанную на системе Patriot. Это – "троянский конь" и поэтому президент Турции Эрдоган и ее генералитет должны понимать опасность закупки у США этих комплексов", – подчеркнул директор ЦАМТО.

19.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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