Путин поручил сформировать позицию РФ о режиме ввоза иностранных самолетов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 апреля сформировать позицию РФ о целесообразности продления после 31 декабря 2019 года режима ввоза иностранных самолетов, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий текст поручений опубликован по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса, состоявшегося 21 ноября 2018 года.

"Правительству РФ... обеспечить формирование позиции Российской Федерации по вопросу целесообразности продления после 31 декабря 2019 года действующего режима временного ввоза иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов и ее внесение в установленном порядке в Евразийскую экономическую комиссию", - говорится в поручении.

Срок выполнения - 15 апреля 2019 года.