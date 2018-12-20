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20.12.2018
РИА Новости

Путин поручил сформировать позицию РФ о режиме ввоза иностранных самолетов

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 апреля сформировать позицию РФ о целесообразности продления после 31 декабря 2019 года режима ввоза иностранных самолетов, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий текст поручений опубликован по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса, состоявшегося 21 ноября 2018 года.

"Правительству РФ... обеспечить формирование позиции Российской Федерации по вопросу целесообразности продления после 31 декабря 2019 года действующего режима временного ввоза иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов и ее внесение в установленном порядке в Евразийскую экономическую комиссию", - говорится в поручении.

Срок выполнения - 15 апреля 2019 года.

19.12.2018
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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