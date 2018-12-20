Источник: "Князь Владимир" выполнит стрельбу "Булавой" осенью 2019 года на госиспытаниях

Запуск произведут из акватории Баренцева моря, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Головной подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир" (шифр "Борей-А") выполнит в рамках госиспытаний контрольную стрельбу баллистической ракетой "Булава" осенью 2019 года.

Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Головной корабль проекта 955А "Князь Владимир" на государственных испытаниях осенью 2019 года из акватории Баренцева моря выполнит контрольный пуск "Булавы" по полигону Кура на Камчатке", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, каким будет запуск - одиночным или залповым.

Источник добавил, что государственные испытания подлодки начнутся летом следующего года. По их завершении "Князь Владимир" должен быть передан ВМФ в декабре 2019 года и войдет в состав Северного флота, сообщил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Четвертый "Борей"

В настоящее время "Князь Владимир" находится на заводских ходовых испытаниях. Как сообщил ранее генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, они должны закончиться в конце декабря.

В составе российского флота несут боевое дежурство подводные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", построенные по базовому проекту 955. "Князь Владимир" - четвертая подлодка этого класса, но созданная по усовершенствованному проекту 955А. Подлодки проектов 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А", соответственно) разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург). Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, по данным из открытых источников, на "Борее-А" модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются меньшим уровнем шума и других характеристик, по которым ее могут засечь корабли противника.

"Князь Владимир" был заложен на "Севмаше" (Северодвинск) в 2012 году и спущен на воду в конце 2017 года. Основное вооружение субмарины, как и у других "Бореев", - 16 баллистических ракет "Булава". Лодка имеет подводное водоизмещение 24 тыс. т, длину 160 м, скорость подводного хода 29 узлов и рабочую глубину погружения 380-400 м. На итоговой коллегии Минобороны, состоявшейся 18 декабря, глава ведомства Сергей Шойгу подтвердил ранее озвученную информацию о передаче лодки флоту в 2019 году, но не уточнил конкретный период.