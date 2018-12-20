Путин поручил кабмину утвердить объемы гражданской продукции госкорпораций ОПК до 2021 г.

Также президент распорядился рассмотреть вопрос дополнительной господдержки для этих компаний

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить прогнозные объемы гражданской продукции на предприятиях Росатома, Роскосмоса и Ростеха до 2021 года с учетом нужд нацпроектов. Соответствующее поручение глава государства дал кабинету министров по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Правительству Российской Федерации на основании предложений государственных корпораций "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" и других заинтересованных организаций с учетом ранее данных поручений утвердить прогнозные объемы производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса в 2019-2021 годах в отраслевом разрезе с разбивкой этих объемов по крупнейшим организациям оборонно-промышленного комплекса и интегрированным структурам с учетом перечней техники, технологий и оборудования, необходимых для реализации национальных проектов", - говорится в поручении. Установленный срок исполнения - 31 марта 2019 года.

Кроме того, президент дал поручение обеспечить формирование организациями ОПК продуктовых рядов продукции гражданского назначения, а также программ их производства в 2019 - 2021 годах с разбивкой по рынкам сбыта и потребителям. Результаты реализации этих проектов должны будут рассматриваться ежегодно на заседаниях Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Также пресс-служба Кремля сообщила, что по итогам совещания о диверсификации ОПК, состоявшегося 21 ноября 2018 года, президент поручил рассмотреть вопрос дополнительной господдержки компаниям ОПК для производства ими продукции гражданского назначения.

"Правительству РФ рассмотреть вопросы и принять необходимые решения, касающиеся <...> дополнительных мер государственной поддержки выпуска организациями авиационной и судостроительной отраслей оборонно-промышленного комплекса продукции гражданского назначения", - говорится в перечне поручений.

В частности, одной из таких мер, согласно документу, должны стать субсидии по кредитам этим предприятиям на реализацию проектов по производству продукции гражданского назначения. Причем субсидии должны предоставляться на весь срок реализации инвестиционного проекта.

Также кабмину предстоит изучить возможность выделения в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований на докапитализацию российских лизинговых компаний, предоставляющих отечественные воздушные, морские и речные суда, а также субсидий российским производителям воздушных, морских и речных судов на начальных этапах освоения их серийного производства и стартовых продаж. Предлагает также обсудить возможность предоставления субсидий на выкуп бывших в эксплуатации самолетов и вертолетов с зачетом их стоимости при приобретении новых воздушных судов отечественного производства по системе "трейд-ин".

Правительство к лету следующего года также должно определиться с решением о реструктуризации кредитов производителей российских воздушных, морских и речных судов и привлечь к этой работе Банк России, ВЭБ и Промсвязьбанк, а также о возможности субсидирования кредитов на приобретение продукции гражданского назначения организаций ОПК.