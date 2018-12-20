Япония выразила протест России в связи со строительством жилья для военных на Курилах

Токио. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Япония выразила протест России после того, как стало известно о построенных казармах для российских военных на курильских островах Итуруп и Кунашир.

"Протест был сделан через дипломатический канал в Москве", - заявил на пресс-конференции генсек кабинета министров Есихидэ Суга.

Это произошло в то время, когда претендующая на острова Япония и Россия стремятся ускорить переговоры по мирному договору.

"Для коренного разрешения этой проблемы нужно разрешить проблему северных территорий и заключить мирный договор с Россией. На основе этой базисной позиции мы будем вести упорные переговоры с Россией", - заявил Е.Суга.

В понедельник пресс-служба Восточного военного округа РФ сообщила, что около 200 семей военнослужащих, которые проходят службу на островах Курильской гряды, получат новое жилье к 25 декабря.

"Четыре современных общежития квартирного типа - два на Итурупе и два на Кунашире будут готовы принять первые семьи к 25 декабря. Новоселами станут 188 семей военнослужащих", - говорилось в сообщении.

Помимо жилья, в эксплуатацию одновременно сдадут энергоцентры, которые обеспечат бесперебойную работу всех систем жилых построек.

"Еще три подобных общежития - два на Итурупе и одно на Кунашире, будут сданы в 2019 году", - отмечается в сообщении.