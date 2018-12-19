"В 1941-м немцы сбросили на нас атомную бомбу": кто теперь правит в США

Сразу предупредим: сначала читать этот материал будет весело и приятно, потому что вы будете думать, что это не про нас. А потом станет хуже, потому что он все-таки про нас тоже.

Итак, в депутаты избрали милейшее и относительно юное (28 лет) создание, прославившееся феерическим невежеством. Речь о члене палаты представителей конгресса США, а зовут создание Александрия Окасио-Кортес. Заседать она начнет только в январе (пока что конгресс работает старый), но уже сейчас есть несколько сайтов, где коллекционируют ее высказывания. Из приписываемого ей:

"Если мы даем иммигрантам визы, почему не дать им также Mastercard?"

"Как вы считаете, человек когда-нибудь прогуляется по Солнцу так, как он это сделал по Луне?"

"Не помню, в каком году была холодная война, но я знаю, что это было зимой".

"Никогда не забывайте, что 7 декабря 1941 года немцы сбросили атомную бомбу на Пёрл-Харбор".

От этой точки разговор может пойти в разных направлениях. Можно, например, задуматься, что не так с демократией, если она не препятствует избранию подобных персонажей куда бы то ни было — тем более так, как Александрию, громадным большинством от округа Нью-Йорка. Речь, кстати, чуть ли не о самом популярном в стране политике, новой звезде.

А можно сделать так, как поступили комментаторы с правого, условно республиканского фланга американской политики. Для них Окасио-Кортес — находка, потому что в ней они видят типичного либерала и ярко выраженного демократа. Вообще-то речь о личности с крайне левого, или социалистического фланга Демпартии, но не будем углубляться в мелочи.

Мышление демократа (или левого американца) — это "массовая галлюцинация", выносит приговор автор одного из новых и приобретающих популярность республиканских ресурсов. И перечисляет ключевые идеи, в которые положено верить настоящему демократу.

В частности, демократы полагают, что если отобрать у "трамповской Америки" оружие и создать зоны, свободные от такового, то в этих зонах не будет типичных для США массовых расстрелов (98% расстрелов случается как раз в местах, где оружие запрещено).

Далее, демократы полагают, что из атмосферы надо убрать двуокись углерода, чтобы спасти планету от потепления. То, что планета гибнет и необходима "зеленая" политика, для них аксиома. Кстати, если бы эту двуокись можно было и правда ликвидировать, то исчезла бы вся жизнь на Земле.

Демократы также верят, что снижение налогов уменьшит их объем — хотя реальность (в виде политики республиканцев) показывает, что все происходит наоборот.

Еще они полагают, что любые мигранты принесут пользу обществу; что каждый человек может поменять пол, если захочет; и что вокруг расисты, фашисты и прочие несогласные со стандартным набором демократических убеждений.

Вообще-то этот список больше говорит о мышлении как раз правой половины США, с ее любимыми идеями. Но в целом перед нами довольно точный набор тезисов, которые неоднократно оглашала та самая Окасио-Кортес. И ньюйоркцы за нее именно поэтому и голосовали.

И вот главная, ключевая мысль автора: факты для демократов значения не имеют. Эта мысль нам сейчас пригодится.

Главное в ситуации с дико безграмотной народной избранницей — в следующем. Недавно Окасио-Кортес сказала: "Я не эксперт по геополитике". Но в том-то и дело, что эксперт. Она получила диплом по специальности "международные отношения" в Бостонском университете (между прочим, с таким дипломом ей прямая дорога в комиссию по международным делам палаты представителей. И мы, кто знает, еще услышим ее выступления по российской и прочей тематике). Просто такой теперь уровень требований.

Для республиканцев демократы — это невежество нации. Одни безграмотные избирают других. Они давно уже ведут разговор на эту грустную тему — что дело не в одной невежественной личности. Проблема в том, сокрушается еще один автор, что все поколение "миллениалов" (родившихся после 1981 года) очень плохо образованно, даже если речь о выпускниках элитных университетов.

Они давно обсуждают, как это случилось. Цитируется The New York Times еще от 1977 года, где рассказывается, как ученики школ перестают читать классиков (хотя тогда, как следует из текста, они еще по крайней мере читали научную фантастику). А потом пошла мода давать учащимся меньше фактов и больше "широкой картины вещей", то есть вдалбливать в головы какие-то простые идеи, и не более того.

И вот вам результат: уже в 90-е годы уровень образования образованных резко упал, и 28-летняя конгрессвумен — не карикатурный, а типичный продукт этой катастрофы.

В России за дискуссиями об образовании в западной группе стран следили мало и плохо. У нас мало знают, что Барак Обама высказался несколько раз о том, что систему надо менять полностью — но не сделал ничего, если не ухудшил ситуацию. Администрация Дональда Трампа (министр образования Бетси Девос) пытается для начала сделать что-то с нетерпимостью к чужим идеям и ненавистью в студенческой среде, но до результатов еще далеко.

...Я предупреждал, что в какой-то момент веселье пройдет и текст станет грустным. Давайте вспомним, что Россия импортировала именно в 90-е годы систему образования из США и Европы как раз в момент ее развала.

Даже не говорю о людях, которые отправились в западном направлении учиться в соответствующих университетах. Чтобы заявить, что холодная война "была зимой неизвестного года", сегодня можно окончить и наши заведения. Что мы в дискуссиях на тему нашей образовательной ситуации постоянно и слышим. А еще — видим, в самых неожиданных моментах российской повседневной жизни.

Что же касается того, что их дураки пока что глупее наших, то это слабое утешение — просто американцы раньше начали разваливать свою систему образования.

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"