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19.12.2018
Интерфакс-АВН

США смогут догнать РФ в создании перспективного гиперзвукового оружия не раньше, чем через 5-7 лет - эксперт

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Гиперзвуковая КР Boeing X-51
Гиперзвуковая КР Boeing X-51.

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - США потребуется не менее пяти лет, чтобы догнать Россию в создании таких образцов вооружения, как стратегическая ракета "Сармат", гиперзвуковой авиакомплекс "Кинжал" и система "Авангард", полагает руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

"И "Сармат", и "Авангард", и "Кинжал" - типы вооружения, которых ещё нет ни у кого. И по тем данным, которые имеются, скажем так, в открытой или полузакрытой печати, американцам нужно ещё, как минимум, лет пять-семь, чтобы нас догнать, несмотря на то, что их программы значительно щедрее финансируются. Да и начаты они значительно раньше, чем у нас", - сказал Е.Бужинский журналистам во вторник в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ в Москве.

По его оценке, таких результатов позволили добиться возможности российской "оборонки".

"Потенциал нашего военно-промышленного комплекса показал себя в полной мере", - подчеркнул эксперт.

"Возрастание мощи Вооружённых сил впечатляет", - сказал он, отметив, что при несопоставимых с США расходах именно эффективное использование средств позволяет России сохранять баланс сил, который необходим для обеспечения интересов национальной безопасности.

"Производит очень большое впечатление решение социальных задач. Это и обеспечение военнослужащих жильём, и повышение денежного довольствия, пенсий, детские сады. Очень хороший результат, который продемонстрировало министерство обороны в этом году и в задачах на следующий год", - сказал эксперт.

Он также выделил "патриотическое воспитание, которому особенно в последние годы уделяется огромное внимание со стороны руководства государства и министерства обороны". "Рост количества кадетских корпусов, суворовских училищ, привлечение юного поколения, молодёжи и к службе в Вооружённых силах, и к подготовке к службе - это тоже очень значимый результат, который продемонстрировало министерство обороны", - сказал генерал.

18.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Компании
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