Войти
19.12.2018
Российская газета

Буксируемая "Коалиция": первые фото новейшей гаубицы появились в Сети

330
0
0
152-мм пушка-гаубица Д-20
152-мм пушка-гаубица Д-20.
Источник изображения: rg.ru

Российские оружейники работают над мощной пушкой-гаубицей Д-400. Данная артустановка является буксируемой версией новейшей самоходки 2С35 "Коалиция - СВ". Фотографии этого орудия появились на канале Алексея Хлопотова Gur Khan attacks! в "Яндекс.Дзен".

Как поясняет автор, исследования проводятся в Екатеринбурге. По его мнению, качающаяся часть, по всей видимости, перекочевала на лафет гаубицы Д-20 непосредственно с самоходки.

Так что перед нами, вероятно, так называемая "полигонная установка", и не исключено, что окончательный вариант будет во многом другим.

Автор канала скептически относится к необходимости создания новых тяжелых буксируемых орудий, отдавая предпочтение легким и, соответственно, более мобильным системам.

Буксируемые орудия различных типов, состоящие на вооружении правительственных войск Сирии, хорошо показали себя в сражениях с террористами. Они также активно применялись в ходе боев в Афганистане, Ираке и Йемене. И, несмотря на значительное развитие САУ, от таких пушек и гаубиц отказываться никто не собирается.

Напомним, что 152-миллиметровая САУ "Коалиция-СВ" способна посылать снаряды на расстояние до 70 километров. Самоходная установка может выпускать более 11 осколочно-фугасных и управляемых снарядов в минуту. У "Коалиции" имеется автоматизированная система выбора цели. Боекомплект составляет до 70 выстрелов.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Йемен
Россия
Сирия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Похожие новости
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
17.07.2017
Даже муха не пролетит
12.04.2017
Наука безопасности
18.10.2016
От Тегерана до Средиземного моря (Israel Hayom, Израиль)
29.04.2016
Выступление министра обороны Ирана на Пятой Московской конференции по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 06:50
  • 3
В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"
  • 19.12 06:46
  • 3
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 19.12 04:33
  • 34
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 19.12 03:55
  • 32
G11: "немецкие часы с кукушкой"
  • 19.12 00:45
  • 5
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 19.12 00:21
  • 3
Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет
  • 18.12 21:41
  • 7665
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 20:41
  • 28
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 18.12 20:30
  • 265
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 18.12 20:16
  • 1
Blue Origin успешно провела в США испытание суборбитального корабля New Shepard
  • 18.12 20:01
  • 3
Возвращаемая ступень Falcon 9 упала в море
  • 18.12 19:39
  • 16
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 18.12 18:10
  • 93
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 17:53
  • 5
Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году
  • 18.12 16:46
  • 2
Запад испугался С-300В4 в Сирии