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19.12.2018
РИА Новости

Эксперт прокомментировал выступление Путина на коллегии Минобороны

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Договор РСМД не в полной мере учитывает интересы национальной безопасности РФ, поэтому военно-политическое руководство страны дало понять, что в будущем не будет подписывать международных договоров на похожих условиях, заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, заявил, что во время подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году СССР фактически разоружился в одностороннем порядке. По его словам, "одному богу известно", зачем это было сделано.

"Реплика Путина по поводу ДРСМД в том виде, в котором он подписывался тогда, когда у России не было других классов ракет, а сегодня появились, говорит о том, что сейчас Россия не будет поступаться вопросами своей национальной безопасности в угоду пожеланиям или давлению США", - сказал РИА Новости Коротченко.

Путин, на заседании коллегии Минобороны заявил также, что США под надуманным предлогом выходят из договора ДРСМД, а сами давно уже нарушили свои обязательства. В качестве примера нарушения ДРСМД он привел размещение в Румынии систем "Иджис" наземного базирования, которые в скором времени должны появиться и в Польше.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

18.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
Иджис
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Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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