Главком ВМФ назвал главные задачи на 2019 год

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. ВМФ России продолжит практику проведения Главных военно-морских парадов, сообщил во вторник журналистам в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны главком ВМФ адмирал Владимир Королев. Также он рассказал о задачах, которые стоят перед ВМФ в следующем году.

"В 2019 году мы обязательно проведем третий Главный военно-морской парад Российской Федерации", - подчеркнул он.

По его словам, 2018 год был особым годом для ВМФ. "Это – год 100-летия со дня образования рабоче-крестьянской Красной Армии и рабоче-крестьянского Красного Флота. В этом году мы отметили 60 лет со дня образования нашего атомного подводного флота", - напомнил главком.

Среди наиболее значимых событий года Королев назвал участие объединений ВМФ в масштабных стратегических маневрах "Восток-2018" и крупные учения межвидовой группировки ВМФ и ВКС в Средиземном море в сентябре.

"Эти учения показали, что подходы к строительству флота сформированы в нужном направлении. Это дает нам возможность развивать его как сбалансированный флот, способный решать комплекс задач по обеспечению национальной безопасности государства", - сказал главком.

"Большое значение имел Главный военно-морской парад, в котором участвовали все флоты и Каспийская флотилия. Только в Санкт-Петербурге в нем участвовали 41 надводный корабль и подводная лодка, 38 летательных аппаратов, более 4 тысяч личного состава", - напомнил главком.

"Для нас важно, что 5 декабря под руководством министра обороны было проведено расширенное совещание с участием правительства Санкт-Петербурга по созданию в Кронштадте учебно-научного кластера. Это - будущее ВМФ", - отметил он.

Среди задач на 2019 год Королев назвал продолжение серии атомных ракетных подводных лодок серии "Борей-А", дальнейшее развитие группировки многоцелевых атомных подводных лодок, неатомных подводных лодок.

"Мы продолжим строительство кораблей дальней морской зоны, и прежде всего - фрегатов и больших десантных кораблей, а также кораблей ближней морской зоны. Продолжим строительство патрульных кораблей, которые будут решать в том числе задачи по борьбе с пиратством в районе Аденского залива, патрульных кораблей ледового класса, которые будут решать задачи в районах Арктики", - сказал он.

Также для морской пехоты будет создана новая машина, сообщил главком.

"В целом, мы ставим перед собой задачу совершенствования форм и способов применения наших межвидовых, межфлотских группировок", - сказал Королев.