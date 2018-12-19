Войти
19.12.2018
РИА Новости

Главком ВМФ назвал главные задачи на 2019 год

303
0
0
Владимир Королев
Владимир Королев.
Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. ВМФ России продолжит практику проведения Главных военно-морских парадов, сообщил во вторник журналистам в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны главком ВМФ адмирал Владимир Королев. Также он рассказал о задачах, которые стоят перед ВМФ в следующем году.

"В 2019 году мы обязательно проведем третий Главный военно-морской парад Российской Федерации", - подчеркнул он.

По его словам, 2018 год был особым годом для ВМФ. "Это – год 100-летия со дня образования рабоче-крестьянской Красной Армии и рабоче-крестьянского Красного Флота. В этом году мы отметили 60 лет со дня образования нашего атомного подводного флота", - напомнил главком.

Среди наиболее значимых событий года Королев назвал участие объединений ВМФ в масштабных стратегических маневрах "Восток-2018" и крупные учения межвидовой группировки ВМФ и ВКС в Средиземном море в сентябре.

"Эти учения показали, что подходы к строительству флота сформированы в нужном направлении. Это дает нам возможность развивать его как сбалансированный флот, способный решать комплекс задач по обеспечению национальной безопасности государства", - сказал главком.

"Большое значение имел Главный военно-морской парад, в котором участвовали все флоты и Каспийская флотилия. Только в Санкт-Петербурге в нем участвовали 41 надводный корабль и подводная лодка, 38 летательных аппаратов, более 4 тысяч личного состава", - напомнил главком.

"Для нас важно, что 5 декабря под руководством министра обороны было проведено расширенное совещание с участием правительства Санкт-Петербурга по созданию в Кронштадте учебно-научного кластера. Это - будущее ВМФ", - отметил он.

Среди задач на 2019 год Королев назвал продолжение серии атомных ракетных подводных лодок серии "Борей-А", дальнейшее развитие группировки многоцелевых атомных подводных лодок, неатомных подводных лодок.

"Мы продолжим строительство кораблей дальней морской зоны, и прежде всего - фрегатов и больших десантных кораблей, а также кораблей ближней морской зоны. Продолжим строительство патрульных кораблей, которые будут решать в том числе задачи по борьбе с пиратством в районе Аденского залива, патрульных кораблей ледового класса, которые будут решать задачи в районах Арктики", - сказал он.

Также для морской пехоты будет создана новая машина, сообщил главком.

"В целом, мы ставим перед собой задачу совершенствования форм и способов применения наших межвидовых, межфлотских группировок", - сказал Королев.

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
955 Борей
Арктика
Военные учения
КФ
Похожие новости
31.10.2017
Под Андреевским флагом
02.08.2016
Наш флот силен традициями
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
14.01.2013
Океанские перспективы флота России
06.12.2011
Минобороны продлило обещания еще на год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 06:50
  • 3
В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"
  • 19.12 06:46
  • 3
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 19.12 04:33
  • 34
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 19.12 03:55
  • 32
G11: "немецкие часы с кукушкой"
  • 19.12 00:45
  • 5
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 19.12 00:21
  • 3
Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет
  • 18.12 21:41
  • 7665
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 20:41
  • 28
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 18.12 20:30
  • 265
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 18.12 20:16
  • 1
Blue Origin успешно провела в США испытание суборбитального корабля New Shepard
  • 18.12 20:01
  • 3
Возвращаемая ступень Falcon 9 упала в море
  • 18.12 19:39
  • 16
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 18.12 18:10
  • 93
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 17:53
  • 5
Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году
  • 18.12 16:46
  • 2
Запад испугался С-300В4 в Сирии