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19.12.2018
РИА Новости

Главком сухопутными войсками рассказал о разработке новых вооружений

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Военнослужащие на фоне САУ "Коалиция-СВ"
Военнослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" на форуме "Армия-2018" в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с режимом стрельбы "шквал" находится на завершающей стадии, сообщил журналистам во вторник главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, подводя итоги уходящего года.

"Для подразделений ракетных войск и артиллерии на завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с инновационным режимом стрельбы "шквал", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, что обеспечивает массированность огневого удара", - сказал Салюков.

По его словам, "боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы".

Главком также сообщил, что ведется разработка комплекса артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" на различных базовых шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений. "Для подразделений войск ПВО Сухопутных войск завершено создание арктической модификации зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", который способен поражать все типы высокоточного оружия как с места, так и в движении, а для борьбы с беспилотными летательными аппаратами разрабатывается зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" с 57-миллиметровой автоматической зенитной пушкой и уникальным комплектом боеприпасов", - рассказал генерал.

18.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Tор-М2
Деривация-ПВО
Шквал
Проекты
Арктика
БПЛА
Тор ЗРК
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