Главком сухопутными войсками рассказал о разработке новых вооружений

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с режимом стрельбы "шквал" находится на завершающей стадии, сообщил журналистам во вторник главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, подводя итоги уходящего года.

"Для подразделений ракетных войск и артиллерии на завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с инновационным режимом стрельбы "шквал", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, что обеспечивает массированность огневого удара", - сказал Салюков.

По его словам, "боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы".

Главком также сообщил, что ведется разработка комплекса артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" на различных базовых шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений. "Для подразделений войск ПВО Сухопутных войск завершено создание арктической модификации зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", который способен поражать все типы высокоточного оружия как с места, так и в движении, а для борьбы с беспилотными летательными аппаратами разрабатывается зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" с 57-миллиметровой автоматической зенитной пушкой и уникальным комплектом боеприпасов", - рассказал генерал.