Путин заявил, что средств на обеспечение обороны и безопасности России хватит

По словам президента, "нужно быть очень дисциплинированными", чтобы достичь эффективности в военной сфере

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Средств на обеспечения обороны и безопасности России достаточно, но "ни один рубль не должен уйти не по назначению", нужна дисциплина в сфере военного строительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, "нужно быть очень дисциплинированными", чтобы достичь эффективности в военной сфере. "У нас для этого все есть, и нам хватит ресурсов, которые мы направляем на цели обеспечения обороны и безопасности страны", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что речь идет как об административной, так и о производственной, и финансовой дисциплине. "Здесь ни один рубль не должен уйти не по назначению", - сказал Путин.

Президент РФ также призвал в сфере обеспечения обороны и безопасности РФ в полной мере использовать интеллектуальные возможности государства в целом - и образование, и науку, и возможности ОПК, и перспективные разработки. "Это все, безусловно, позволит нам обеспечить паритет и безопасность России на длительную перспективу", - уверен Путин.

В завершение президент РФ поблагодарил Минобороны и всех российских военнослужащих за ту работу, которая была проделана в уходящем году. "Мы сделали очень серьезный, мощный шаг в обеспечении безопасности России. Хочу поблагодарить вас за службу", - обратился Путин к военным.