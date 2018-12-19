Путин обозначил приоритеты России в оборонной сфере и дал оценку ситуации вокруг ДРСМД

Президент также поблагодарил Минобороны и всех российских военнослужащих за ту работу, которая была проделана в 2018 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник назвал сбалансированным развитие ВС РФ в уходящем году и обозначил приоритеты на будущий год, среди которых - дальнейшее внедрение современных вооружений, цифровых технологий и эффективный контроль за исполнением гособоронзаказа, где "ни один рубль не должен уйти не по назначению".

На расширенном заседании коллегии Минобороны российский лидер также дал развернутый комментарий по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): он отверг обвинения в адрес Москвы в его несоблюдении, указал на нарушения со стороны самого Вашингтона, а также предупредил, что Россия примет меры, в случае выхода США из этого Договора.

Позитивные итоги

Как отметил Путин, в уходящем году все виды и рода войск РФ развивались сбалансировано, по плану оснащались современными образцами оружия и техники. "Заметно укрепилась и ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета", - сказал президент, отметив, что доля современного вооружения здесь составляет уже 82%.

Путин подчеркнул, что укрепление обороноспособности и безопасности России, защита страны от внешних угроз остаются ключевыми задачами, жизненную важность которых хорошо понимают все политические силы и общество.

Глава государства также констатировал серьезный рост оперативной и боевой подготовки войск. По его словам, это подтвердили шесть независимых проверок, прошедших в этом году. Путин обратил внимание на способность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния до 7 тыс. км, быстро усиливать группировки на важнейших стратегических направлениях. В частности, как отметил президент, хорошие результаты были показаны на масштабных маневрах "Восток-2018". Он также упомянул впервые прошедшие в Средиземном море учения "Океанский щит", когда крупная межфлотская группировка вместе с дальней авиацией решила широкий круг задач, апробировав новейшие тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации.

Приоритеты армии и флота

Среди приоритетов на будущий год глава государства, в частности, назвал дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. "Нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны. На очереди - серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности "Авангард", - сказал Путин.

Как отметил президент, новейшее оружие, о создании которого он говорил в послании Федеральному собранию 1 марта, обеспечило безопасность РФ на десятилетия вперед. "Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - сказал глава государства. Помимо "Авангарда", он, в частности, отметил успешные испытания "Сармата", успешное несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет". Путин подчеркнул, что "это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота".

Также среди приоритетов развития ВС РФ Путин назвал повышение качества оперативной и боевой подготовки, отметив, что в этой сфере военные "должны постоянно, год от года поднимать планку, действовать не по шаблону". "Программы учений, дальних морских походов должны учитывать нестандартные ситуации, самые современные формы и методы ведения боя, а также отработку применения новых видов и типов вооружения и техники", - сказал глава государства.

Он отметил, что в настоящее время успех отдельного боя и крупных операций "решают буквально секунды", в связи с чем "важно сжимать время принятия решений" во всех звеньях - от высших офицеров до младшего командного состава. Для этого, по словам Путина, нужно совершенствовать систему управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных. "Цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизация, беспилотные системы - все это должно быть в повестке качественного развития наших Вооруженных сил", - сказал верховный главнокомандующий.

Также Путин поставил задачу обеспечить эффективный контроль за реализацией госпрограммы вооружений. По его словам, за последние годы система взаимодействия ОПК и Минобороны была выстроена практически оптимально, была укреплена дисциплина на всех ключевых направлениях. "Теперь нужно оперативно выявлять остающиеся проблемы в выполнении задания гособоронзаказа и своевременно их устранять", - заключил президент.

Кроме того, одним из приоритетов Путин назвал развитие военного сотрудничества с союзниками России, прежде всего - по линии ОДКБ. "В ходе учений "Центр - 2019" следует детально отработать с партнерами все вопросы взаимодействия в решении общих задач по обеспечению безопасности в Центральной Азии", - сказал президент.

Дисциплина

Путин назвал принципиально важным верно определять цели, на которые расходуется военный бюджет страны. По его словам, между ведущими военными державами сейчас наблюдается заметный диспаритет в финансировании оборонной сферы, так как у США "милитаристский бюджет на самом деле", а российский оборонный бюджет в процентном соотношении будет даже снижаться (однако, не в ущерб безопасности, так как основной задел для развития ВС РФ был сделан в предыдущие несколько лет).

По его словам, "нужно быть очень дисциплинированными", чтобы достичь эффективности в военной сфере. "У нас для этого все есть, и нам хватит ресурсов, которые мы направляем на цели обеспечения обороны и безопасности страны", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что речь идет как об административной, так и о производственной, и финансовой дисциплине. "Здесь ни один рубль не должен уйти не по назначению", - сказал Путин.

Президент РФ также призвал в сфере обеспечения обороны и безопасности РФ в полной мере использовать интеллектуальные возможности государства в целом - и образование, и науку, и возможности ОПК, и перспективные разработки. "Это все, безусловно, позволит нам обеспечить паритет и безопасность России на длительную перспективу", - уверен Путин.

Президент также сообщил, что продолжит практику проведения дважды в год в Сочи серии совещаний по тематике гособоронзаказа, так как это "оказалось очень эффективной работой".

Договор о ракетах

К теме ДРСМД президент РФ в ходе открытой части заседания коллегии Минобороны возвращался дважды. Как отметил Путин, планируемый США выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). По словам президента РФ, в качестве предлога для одностороннего выхода американцы "используют уже привычный и тривиальный способ бездоказательных обвинений России о нарушении своих обязательств по договору, которые сами (США) уже и нарушали, причем нарушили давно".

В частности, по его словам, размещение американской системы морского базирования Aegis в Румынии и в ближайшее время в Польше - это прямое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что эти установки могут использоваться для запуска ракет такого типа. Также, как отметил президент, США используют ударные беспилотники, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности. "То есть, они впрямую нарушают, а нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии", - указал Путин. "Мы ничего не нарушаем", - подчеркнул российский лидер. Он отметил, что с этим договором "есть определенные сложности", связанные с тем, что "в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности". "Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?" - отметил президент РФ. "Но нет, просто, видимо [существующий договор], сдерживает определенные устремления [США], причем вряд ли это устремления миролюбивого характера, это наращивание вооружений, еще один толчок к гонке вооружений", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что "какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он выполняет роль стабилизирующего фактора, работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере". "В случае же слома Договора со стороны США мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность", - предупредил Путин. Он отметил, что у России, "по большому счету, и так все есть". "Но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, нам придется ответить соответствующим образом. И, как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, то большого труда не составит провести соответствующие НИОКР и поставить их на землю, если потребуется", - резюмировал Путин.

Президент РФ добавил, что "Россия, как и прежде, открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению международной безопасности, в том числе по предотвращению новой гонки вооружений". "Уверен, что это в интересах не только России, но Соединенных Штатов, и всего мира", - констатировал глава государства.

Он обратил внимание при этом на то, что этот договор 1987 года был с точки зрения СССР односторонним разоружением, так как у Советского Союза ракеты средней и меньшей дальности были только наземного базирования (которые попали под ДРСМД), а у США - еще и морского и воздушного базирования. "Зачем руководство СССР пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно, но это было сделано. А наши партнёры продолжали развивать такие системы вооружения морского и воздушного базирования", - сказал президент.

В качестве примера он привел систему Tomahawk, эффективность которой, по данным военных экспертов РФ, составляет сейчас около 30%. В то же время, указал глава государства, у России со времени подписания договора появились ракеты средней и меньшей дальности морского и воздушного базирования, что и вызывает тревогу Вашингтона. По его словам, это вооружение работает "очень хорошо, успешно, точно и как положено". "Может быть, это забеспокоило наших партнеров? Но это не нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Здесь никакого нарушения нет. Да, у нас появилось это оружие, его раньше не было, но нарушения никакого нет, на земле ничего не располагаем", - заключил Путин.

Успехи в Сирии

Путин в своем выступлении на коллегии Минобороны отметил также достойное выполнение российскими военными миротворческих и гуманитарных задач в Сирии, их помощь в возрождении этой страны как единого и стабильного государства. По его словам, после разгрома основных группировок боевиков ситуация в Сирии постепенно стабилизируется, "однако бандиты еще пытаются огрызаться". "Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена, окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку", - сказал глава государства.

Перед началом заседания Путин осмотрел образцы вооружений и техники, захваченные у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии. В числе образцов, которые на фотографиях или в натуральном виде показали Путину, - почти 100 различных типов оружия от пистолетов до снайперских винтовок и гранатометов из 18 стран мира, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, США, Израиля, СССР и Франции. Отдельная часть выставки была посвящена беспилотным летательным аппаратам, которые российским военным удалось обезвредить в Сирии. Еще одна тема выставки - работа российской военной полиции в Сирии.

Социальная защита

Президент РФ на заседании потребовал приложить усилия, чтобы на 100% исполнить все социальные обязательства перед военнослужащими и их семьями - это касается, в том числе, вопросов трудоустройства, денежного довольствия, жилья, детских садов и так далее.

По словам Путина, в этом году исполнены обязательства по обеспечению жильем в отношении почти 100 тыс. военнослужащих Минобороны, "а всего за последние шесть лет жилье получили больше полумиллиона - 560 тыс. военнослужащих". Глава государства добавил, что эта работа будет активно продолжена и в 2019 году.

Президент напомнил, что в октябре 2019 года денежное довольствие военнослужащих вырастет на 4,3%, а военные пенсии - на 6,3%. "Важно и впредь уделять этим вопросам постоянное внимание, потому что только так - вникая в насущные проблемы военнослужащих и решая эти проблемы - мы будем укреплять социальный статус защитников Родины, поднимем в обществе престиж военной службы", - потребовал Путин.

Образование и патриотическое воспитание

Также Путин отметил активное развитие системы военного образования. По его словам, в войска и на флот направлено более 12 тыс. профессионально подготовленных офицеров. "Повысился также уровень отбора по контракту: из более чем 60 тыс. человек, принятых на службу в уходящем году, две трети имеют высшее и среднее профессиональное образование", - добавил Путин.

Президент РФ пригласил гражданские научно-исследовательские организации плотнее сотрудничать с военными инновационными центрами. Он отметил усилия, которые прикладывает Министерство обороны к привлечению молодых, талантливых, перспективных, нужных для армии и флота, для обеспечения безопасности государства, специалистов. Он упомянул создание научных рот и недавно открывшийся в Анапе инновационный центр "Эра". "Это очень хорошая практика", - сказал российский лидер.

Он также попросил больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи. "Патриотическое воспитание молодежи, молодых ребят - это очень важно. Надеюсь, эта работа будет Министерством обороны, Вооруженными силами продолжена", - заключил он.

Благодарность военным

В завершение президент РФ поблагодарил Минобороны и всех российских военнослужащих за ту работу, которая была проделана в уходящем году. "Мы сделали очень серьезный, мощный шаг в обеспечении безопасности России. Хочу поблагодарить вас за службу", - обратился Путин к военным.

По окончании открытой части расширенного заседания коллегии Минобороны Путин вручил государственные награды за укрепление обороноспособности России. Орденом Суворова был награжден Восточный военный округ, ордена Жукова была удостоена Общевойсковая академия имени Фрунзе, орденом Кутузова был награжден Международный противоминный центр Минобороны.