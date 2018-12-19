ВМФ России отправит экспедиции на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю в 2019 году

Кроме того, отряды кораблей Северного флота планируют продолжить походы в Атлантический океан и Средиземное море

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Северный флот отправит в 2019 году экспедиции на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю. Об этом сообщил журналистам на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ командующий СФ Николай Евменов.

"В настоящее время Северный флот приступил к планированию экспедиционной деятельности на 2019 год. В планах - провести некоторые работы на Новой Земле и приступить к изучению самого северного архипелага русской Арктики - Земли Франца-Иосифа", - рассказал адмирал.

По словам Евменова, также в 2019 году СФ намерен продолжить походы отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море. В числе приоритетных задач подразделения останутся развитие и совершенствование арктической инфраструктуры.

Кроме того, по словам командующего СФ, приоритетной задачей подразделения остается поддержание высокой боеготовности флота. "Нам предстоит продолжить освоение новых образцов вооружения и техники, личный состав флота продолжит участвовать в программах испытания новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань", - добавил Евменов.