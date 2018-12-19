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19.12.2018
Lenta.ru

Восточный в 2019-м пригодится только раз

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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор" № 2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017 года
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор" № 2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017 года.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

С российского космодрома Восточный в 2019 году будет проведен только один пуск, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли страны.

"Это будет старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 совместно с попутными зарубежными малыми космическими аппаратами. Запуск предполагается весной-летом 2019 года", — сказал собеседник.

Всего в период с 2016 по 2018 годы было проведено три пуска "Союз-2.1". Планируется, что четвертый состоится 27 декабря: тогда ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести несколько иностранных спутников и российские аппараты "Канопус-В" №5 и №6.

В декабре сообщалось, что европейская компания Arianespace отказалась от предложения "Роскосмоса" запустить в 2019 году два спутника OneWeb с космодрома Восточный.

В сентябре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обещал, что в 2019 году с Восточного планируется провести не менее пяти стартов. Глава госкорпорации не уточнил сроки запуска и названия космических аппаратов.

18.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ariane РН
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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