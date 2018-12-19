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19.12.2018
ЦАМТО

Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: globallookpress

ЦАМТО, 18 декабря. Президент России Владимир Путин 18 декабря принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Верховный Главнокомандующий дал оценку ходу военного строительства и деятельности Вооруженных Сил в текущем году, определил основные направления дальнейшего развития армии и флота России.

Перед началом коллегии глава государства осмотрел специальную выставку, посвященную вооружению и технике российской армии. Экспозиция с видами и типами вооружения, техники, материально-технического и иного обеспечения представлена в Национальном центре управления обороной.

Это оружие и техника Сухопутных войск, ряд образцов – применяемых Воздушно-космическими силами и Военно-морским флотом. На отдельных стендах – оружие, захваченное в ходе борьбы с террористами в Сирии и других регионах мира.

В рамках проведения расширенной коллегии Министерства обороны Владимир Путин встретился с командующими войсками военных округов и Северным флотом. Верховный Главнокомандующий вручил также государственные награды военным подразделениям.

Выступление В.Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны (в изложении пресс-службы Кремля)

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами.

Подчеркну: их исключительную жизненную важность хорошо понимают и политические, и государственные руководители, общество, все граждане нашей страны.

Сегодня на традиционной расширенной коллегии обсудим, как продвигалось военное строительство в 2018 году. Определим дальнейшие приоритеты.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в системной и последовательной работе по модернизации армии и флота.

Отмечу, что все виды и рода войск развивались сбалансировано, в соответствии с принятыми планами и новой Государственной программой вооружения, оснащались современными образцами оружия и техники.

Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета: доля современного вооружения здесь составляет уже 82 проц.

Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в Послании Федеральному Собранию 1 марта этого года.

Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет".

Это оружие кратно – именно кратно – увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия.

Укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике.

Далее. Важно, что серьезно вырос уровень оперативной и боевой подготовки войск. Качественно меняются их возможности. Шесть независимых проверок, прошедших в этом году, это подтвердили, в том числе способность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния – до семи тысяч километров, быстро усиливать группировки на важнейших стратегических направлениях там, где нам это необходимо.

Хорошие результаты показаны на масштабных маневрах "Восток-2018". При этом партнеры – подразделения из Китая и Монголии – действовали по общему плану, в единых боевых порядках с нашими частями.

Впервые в современной истории России в Средиземном море проведено учение "Океанский щит". Крупная межфлотская группировка вместе с дальней авиацией уверенно решила широкий спектр задач, апробировала новейшие тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации.

Особо отмечу: в мероприятиях оперативной и боевой подготовки задействовалось вооружение, прошедшее проверку в Сирии, а также использовался опыт, полученный нашими военнослужащими в борьбе с террористами.

Как известно, после разгрома основных группировок боевиков ситуация в этой стране постепенно стабилизируется. Однако бандиты еще пытаются огрызаться. Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена. Окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку.

Одновременно наши военнослужащие достойно выполняют поставленные миротворческие и гуманитарные задачи. Помогают возрождению Сирии как единого, мирного, стабильного государства.

Среди итогов года выделю активное развитие системы военного образования. В войска и на флот направлено более 12 тыс. профессионально подготовленных офицеров. Повысился также уровень отбора по контракту. Из более чем 60 тыс. человек, принятых на службу в уходящем году, две трети имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Уважаемые товарищи!

В предстоящий период важно закрепить достигнутые успехи. При этом, конечно же, необходимо анализировать и учитывать развитие военно-политической обстановки в мире.

Мы видим, что сложной остается ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове. В течение года продолжалось наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи наших границ. Не прекращается конфликт на юго-востоке Украины.

Серьезную обеспокоенность вызывают и заявления руководства Соединенных Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

В качестве предлога для одностороннего выхода из договора Соединенные Штаты используют уже привычный и, можно сказать, тривиальный способ: бездоказательные обвинения России в нарушении своих обязательств по договору, который сами уже и нарушили, причем нарушили давно.

Мы с вами хорошо знаем: размещение систем морского базирования "Иджис" в Румынии, а затем в Польше в ближайшее время – это прямое нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Потому что эти установки могут использоваться и, собственно говоря, на море, и используются для запуска ракет такого типа. Теперь они, в нарушение договора, появились на территории, на земле.

Да, действительно, с этим договором есть определенные сложности. В нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению? Или приступить к обсуждению параметров нового договора?

Подчеркну: какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он исполняет роль стабилизирующего фактора, работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере.

В случае же слома договора со стороны Соединенных Штатов – я уже говорил об этом публично и считаю необходимым в этой аудитории еще раз прямо заявить – мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность.

При этом Россия, как и прежде, открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению всеобщей безопасности. В том числе по предотвращению новой гонки вооружений. Это, уверен, в интересах не только России, но и Соединенных Штатов и всего мира.

Вместе с тем, учитывая названные факторы и риски, мы должны и дальше продолжать курс на развитие армии и флота, сохранять высокие темпы военного строительства последних лет.

Какие приоритетные вопросы предстоит решить в следующем году.

Первое – это дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. Такую задачу мы предметно обсуждали в ходе недавних серий военных совещаний в ноябре, а перед этим и в мае текущего года в Сочи.

Нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны. На очереди – серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности "Авангард".

Второе – это повышение качества оперативной и боевой подготовки. Здесь должны постоянно, год от года поднимать планку, действовать не по шаблону все участники этого процесса.

Программы учений, дальних морских походов должны учитывать нестандартные ситуации, самые современные формы и методы ведения боя, а также отработку применения новых видов и типов вооружения и техники.

Третье. Сегодня успех отдельного боя и крупных операций решают буквально секунды. Важно "сжимать" время принятия решений, причем во всех звеньях – от высших офицеров до младшего командного состава.

А для этого совершенствовать системы управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы. Завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных.

Подчеркну: цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизация, беспилотные системы – все это должно быть в повестке качественного развития наших Вооруженных Сил.

Четвертое. Необходимо обеспечить эффективный контроль за реализацией Госпрограммы вооружений. За последние годы мы практически оптимально выстроили схему взаимодействия Минобороны и предприятий ОПК. Укрепили дисциплину на всех ключевых направлениях.

Теперь нужно оперативно выявлять остающиеся проблемы в выполнении заданий гособоронзаказа и своевременно их устранять.

Пятое – это развитие военного сотрудничества с нашими союзниками, прежде всего по линии ОДКБ. В ходе учений "Центр-2019" следует детально отработать с партнерами все вопросы взаимодействия в решении общих задач по обеспечению безопасности в Центральной Азии.

Уважаемые товарищи!

Традиционно важное направление военного строительства – вопрос укрепления морального и боевого духа войск. А это, прежде всего, развитие системы социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.

Отмечу, что в этом году исполнены обязательства по обеспечению жильем в отношении почти ста тысяч военнослужащих Минобороны – 98,7 тысяч.

А всего за последние шесть лет жилье получили более полумиллиона – 560 тысяч военнослужащих. Будем активно продолжать эту работу и в 2019 году.

Напомню также, что в октябре будущего года денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано на 4,3 процента. На 6,3 процента вырастут военные пенсии.

На прошлой коллегии поднимался вопрос о сложностях с трудоустройством членов семей военнослужащих, с обеспечением местами в детских садах. Хотел бы сегодня услышать, что сделано за прошедший период.

Важно и впредь уделять этим вопросам постоянное внимание. Потому что только так, – вникая в насущные проблемы военнослужащих и решая эти проблемы, – мы будем укреплять социальный статус защитников Родины, поднимем в обществе престиж военной службы.

В заключение хочу поблагодарить руководство и личный состав Вооруженных Сил за добросовестное выполнение поставленных перед вами задач.

Желаю вам успехов.

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18.12.2018
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