Эксперт назвал Ка-52 "убийцами" украинской ПВО

Российские вертолеты Ка-52, расположенные в Крыму, в случае военных действий смогут успешно противостоять украинским ЗРК С-300, развернутым вдоль южной границы, приводит ФАН мнение военного аналитика с Мальты Бабака Тагвея.

Источник изображения: https://twitter.com/BabakTaghvaee

Такой вывод эксперт сделал по результатам учения российского 39-го полка военной авиации и сил ПВО РФ в районе Джанкоя.

В случае войны с Украиной 16 вертолетов Ка-52 могут быть использованы для уничтожения наземных средств ПВО, развернутых вблизи линии фронта,

считает Тагвей.

Он назвал российские КА-52 "убийцами" украинских ПВО, представленных комплексами С-300. Именно "Аллигаторам", по его словам, придется выполнить основную работу по уничтожению зенитных систем.

По данным эксперта, в современной войне около трети вылетов боевой авиации отводятся на противодействие средствам ПВО противника с целью предотвратить либо максимально снизить возможные потери от ракет класса "земля-воздух".

Ранее сообщалось, что Ка-52 будут доработаны учетом опыта их боевого применения в Сирии. В первую очередь планируется укрепить бронирование машины без увеличения ее общей массы. Кроме того, предполагается модернизировать гиростабилизированную оптико-электронную систему в носовой части вертолета, а также доработать средства поражения для увеличения эффективной дальности.

Что касается войны с Украиной, то недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по этому поводу, что Россия не собирается воевать со своим соседом, но в случае вооруженной провокации со стороны Киева, готова дать решительный ответ.