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19.12.2018
Военное обозрение

В Черное море вошёл британский корабль разведки "Эко"

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В акваторию Черного моря вошел корабль-разведчик "Эко" (HMS Н87 Echo) британского Королевского Военно-морского флота, сообщают стамбульские информационные порталы, ведущие мониторинг проходящих через Босфор судов. По имеющейся на данный момент информации, корабль, преодолев Босфор, взял курс в северном направлении.

Источник изображения: http://clydesights.com/

Официально британский корабль считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Суда данного класса предназначены для проведения геодезических работ в интересах подводного флота, планирования десантных операций. Также они могут использоваться как противоминные корабли для поиска мин и других подводных объектов. Кроме имеющейся на борту разведывательной аппаратуры, на корабле имеется вооружение - две 20-мм автоматические пушки Эрликон, три пулемета типа Миниган, четыре пулемета общей поддержки калибра 7,62 мм класса FN MAG.

Об отправке корабля-разведчика "Эко" в Черное море ранее заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, гидрографический корабль "Эко" "обеспечит свободу мореплавания в регионе".

В Минобороны, на данный момент, никак не прокомментировали заход британского корабля в акваторию Черного моря, но можно не сомневаться, что уже при выходе из Босфора, он был взят под "плотную опеку".

18.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Продукция
M134 Minigun
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