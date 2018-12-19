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19.12.2018
ТАСС

Электронная документация по двигателю РД-171МВ для "Союза-5" будет готова в июле 2019 года

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РД-171М
Модернизированные двигатели РД-171М.
Источник изображения: www.kp.ru

Двигатель станет первым, чья конструкторская документация будет в электронной 3D-модели, а не на бумажных чертежах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Электронная конструкторская документация по созданию двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя "Союз-5", который глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "Царь-двигателем", будет выпущена в июле 2019 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе НПО "Энергомаш" (предприятие - разработчик ракетных двигателей) со ссылкой на заместителя главного конструктора по новым технологиям НПО Андрея Иванова.

"Выпуск электронной конструкторской документации изделия идет по утвержденному графику, задействованы специалисты основных конструкторских отделов, также привлечены Камский и Приволжский филиалы предприятия. Завершение запланировано на июль 2019 года", - сказал Иванов.

При создании двигателя РД-171МВ впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство. РД-171МВ станет первым двигателем, конструкторская документация которого будет в электронной 3D-модели, а не на бумажных чертежах.

В пресс-службе напомнили, что конструкторским бюро НПО "Энергомаш" в 2017 году выпущена конструкторская документация на конструкторский и динамический макеты двигателя РД-171МВ. В настоящее время на предприятии завершается изготовление динамического макета, который будет поставлен заказчику - Ракетно-космическому центру "Прогресс" (Самара). НПО "Энергомаш" в 2021 году изготовит и поставит двигатель РД-171МВ заказчику для первых испытаний "Союза-5".

Идея создания ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз-2" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Роскосмос ранее утвердил эскизный проект этой ракеты. "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Основные элементы и технологии нового носителя будут применены при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

18.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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Союз-5 РН
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