Путин: новейшее оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике

В целом президент указал на необходимость, с учетом существующих рисков, продолжать курс на развитие армии и флота, а также сохранять высокие темпы военного строительства последних лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новейшее оружие, которое обеспечило безопасность РФ на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года, - сказал глава государства. - Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике".

Глава государства отметил факт начала серийного производства ракетного комплекса "Авангард", успешные испытания "Сармата", успешное несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал", а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет". Путин подчеркнул, что "это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота", тем самым "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия". Он отметил, что эти разработки также укрепляют баланс сил, а значит и стабильность в мире.

Глава государства констатировал серьезный рост оперативной и боевой подготовки войск. По его словам, это подтвердили шесть независимых проверок, прошедших в этом году. Путин обратил внимание на способность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния до 7 тыс. км, быстро усиливать группировки на важнейших стратегических направлениях.

"Хорошие результаты показаны на масштабных маневрах "Восток-2018", - констатировал президент, отметив также, что партнеры из Китая и Монголии действовали по общему плану, в единых боевых порядках с российскими частями. Он также упомянул впервые прошедшие в Средиземном море учения "Океанский щит", когда крупная межфлотская группировка вместе с дальней авиацией решила широкий круг задач, апробировав новейшие тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации.

Сбалансированное развитие

Путин добавил, что все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансированно и по плану, укрепилась ядерная триада РФ.

"Все виды и рода войск развивались сбалансировано, в соответствии с принятыми планами и новой Государственной программой вооружений оснащались современными образцами оружия и техники, - сказал президент. - Заметно укрепилась и ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета". По его словам, доля современного вооружения здесь составляет уже 82%.

Путин, обращаясь к офицерам Минобороны, подчеркнул, что укрепление обороноспособности, безопасности России, защита от внешних угроз - остаются ключевыми задачами. Он подчеркнул их исключительную жизненную важность, которую, по словам президента, хорошо понимают все политические силы и общество.

Глава государства предложил обсудить, как продвигалось военное строительство в 2018 году, и определить дальнейшие приоритеты. Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в системной и последовательной работе по модернизации армии и флота.

Вооружение, способное преодолевать ПРО

Кроме того, президент потребовал быстрее оснащать Вооруженные силы РФ современным вооружением, способным к преодолению перспективных систем ПРО.

Среди приоритетов на будущий год глава государства назвал дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. "Нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны. На очереди - серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности "Авангард", - сказал Путин.

В целом президент РФ указал на необходимость, с учетом существующих рисков, продолжать курс на развитие армии и флота, а также сохранять высокие темпы военного строительства последних лет.

Впервые о создании гиперзвукового "Авангарда" Путин рассказал 1 марта в своем послании Федеральному собранию. Чуть позже во время "Прямой линии" 7 июня 2018 года глава государства сообщил, что система находится уже в промышленном производстве и планируется к поставкам в ВС РФ в 2019 году. Первоначально носителем стратегического гиперзвукового оружия будет ракета УР-100Н УТТХ, впоследствии - новейшая тяжелая ракета "Сармат".

Как сообщил 17 декабря в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.

Применение новых видов оружия

Вооруженные силы РФ во время учений должны отрабатывать применение новых видов оружия и нестандартные ситуации в бою. Такую задачу поставил Владимир Путин.

"Программы учений, дальних морских походов должны учитывать нестандартные ситуации, самые современные формы и методы ведения боя, а также отработку применения новых видов и типов вооружения и техники", - сказал глава государства. Повышение качества оперативной и боевой подготовки Путин упомянул среди приоритетов развития ВС РФ, отметив, что в этой сфере военные "должны постоянно, год от года поднимать планку, действовать не по шаблону".

Он отметил, что в настоящее время успех отдельного боя и крупных операций "решают буквально секунды", в связи с чем "важно сжимать время принятия решений" во всех звеньях - от высших офицеров до младшего командного состава. Для этого, по словам Путина, нужно совершенствовать систему управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных. "Цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизация, беспилотные системы - все это должно быть в повестке качественного развития наших Вооруженных сил", - сказал Верховный главнокомандующий.

Также Путин поставил задачу обеспечить эффективный контроль за реализацией госпрограммы вооружений. По его словам, за последние годы система взаимодействия ОПК и Минобороны была выстроена практически оптимально, была укреплена дисциплина на всех ключевых направлениях. "Теперь нужно оперативно выявлять остающиеся проблемы в выполнении задания Гособоронзаказа и своевременно их устранять", - заключил президент.

Кроме того, одним из приоритетов Путин назвал развитие военного сотрудничества с союзниками России, прежде всего - по линии ОДКБ. "В ходе учений "Центр-2019" следует детально отработать с партнерами все вопросы взаимодействия в решении общих задач по обеспечению безопасности в Центральной Азии", - сказал Путин.