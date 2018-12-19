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19.12.2018
ТАСС

Шойгу: МиГ-31 с ракетой "Кинжал" выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями

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Ракета "Кинжал"
Ракета "Кинжал" способна нанести неотразимый удар по любому надводному кораблю.
Источник изображения: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Перехватчики МиГ-31, вооруженные гиперзвуковой ракетой "Кинжал", выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями в рамках опытно-боевого дежурства. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"На опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал". Ими выполнено 89 полетов на патрулирование акваторий Черного и Каспийского морей", - сказал министр.

Ранее ТАСС сообщал, что самолеты МиГ-31К с апреля 2018 года осуществляют плановое дежурство над акваторией Каспийского моря, обеспечивая стратегическое сдерживание. Одновременно с несением опытно-боевого дежурства продолжается выполнение испытательных полетов, направленных на расширение боевых возможностей комплекса "Кинжал".

О создании в России авиакомплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой впервые сообщил в марте президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что дальность комплекса составляет более 2000 км. Штатным носителем ракет на сегодняшний день является истребитель МиГ-31К.

18.12.2018
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принадлежат ТАСС
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