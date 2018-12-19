Шойгу: МиГ-31 с ракетой "Кинжал" выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Перехватчики МиГ-31, вооруженные гиперзвуковой ракетой "Кинжал", выполнили 89 полетов над Каспийским и Черным морями в рамках опытно-боевого дежурства. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"На опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал". Ими выполнено 89 полетов на патрулирование акваторий Черного и Каспийского морей", - сказал министр.

Ранее ТАСС сообщал, что самолеты МиГ-31К с апреля 2018 года осуществляют плановое дежурство над акваторией Каспийского моря, обеспечивая стратегическое сдерживание. Одновременно с несением опытно-боевого дежурства продолжается выполнение испытательных полетов, направленных на расширение боевых возможностей комплекса "Кинжал".

О создании в России авиакомплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой впервые сообщил в марте президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что дальность комплекса составляет более 2000 км. Штатным носителем ракет на сегодняшний день является истребитель МиГ-31К.