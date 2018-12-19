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19.12.2018
ТАСС

Путин осмотрел выставку захваченных у боевиков в Сирии образцов вооружений и техники

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Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В числе образцов, которые на фотографиях или в натуральном виде показали президенту, - почти 100 различных типов оружия от пистолетов до снайперских винтовок и гранатометов из 18 стран мира

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел образцы вооружений и техники, захваченные у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии. Выставка была устроена в комплексе зданий Минобороны РФ, где Верховный главнокомандующий провел расширенное заседание коллегии военного ведомства.

В числе образцов, которые на фотографиях или в натуральном виде показали Путину, - почти 100 различных типов оружия от пистолетов до снайперских винтовок и гранатометов из 18 стран мира, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, США, Израиля, СССР и Франции.

Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу также ознакомился с пунктом управления боевиков, оснащенным цифровыми и модульными радиостанциями, оборудованием для ip-телефонии.

Путин и Шойгу уделили внимание образцам самодельных взрывных устройств, изготавливаемых участниками незаконных вооруженных формирований. Некоторые из них были замаскированы под детские игрушки, камни, банки с напитками и другие "гражданские" предметы. Здесь же был представлен бронированный кустарным образом и начиненный взрывчаткой внедорожник.

Отдельная часть выставки была посвящена беспилотным летательным аппаратам, которые российским военным удалось обезвредить в Сирии. Значительная часть БПЛА была изготовлена кустарно, однако среди использовавшейся боевиками техники был и образец, произведенный в США. Президенту также продемонстрировали изъятую у боевиков установку для кустарного производства отравляющих веществ, в том числе и иприта, а также крупнокалиберные гаубицы, способные стрелять баллонами с химикатами.

Выставка также рассказывает о работе российской военной полиции в Сирии. В этой части представлены техника и экипировка, которые используются этими подразделениями, а также изъятые военными полицейскими у боевиков документы, экстремистская литература и флаги запрещенных организаций. Президенту показали и комплекты гуманитарной помощи, поставляемой в Сирию Всемирной продовольственной программой ООН и Международным комитетом Красного Креста, которые, тем не менее, были изъяты у боевиков.

Как рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, в будущем эта выставка будет перенесена в парк "Патриот" для обучения на трофейных образцах курсантов военных вузов. Также с ней смогут ознакомиться и посетители парка.

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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