Правительство Японии приняло основные положения нового плана обороны на ближайшие 10 лет
ЦАМТО, 18 декабря. Основные положения нового плана обороны Японии на ближайшие 10 лет, который приняло 18 декабря правительство Японии, включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также расширяют применение роботов и искусственного интеллекта, передает "РИА Новости".
Япония впервые выделила космическое и киберпространство в сегменты, подпадающие под действие плана обороны страны, отмечает агентство.
Кроме того, для сбора информации в удаленных районах для постоянного наблюдения в воздушном пространстве будет создано подразделение беспилотников, говорится в документе.
Расходы на реализацию среднесрочного плана обороны, рассчитанного на пять лет, составят 27,47 трлн. иен (245 млрд. долл. США), что станет рекордной суммой. Рекордные расходы связаны с закупкой 42 истребителей F-35B и 63 ед. F-35A. План также подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Изумо" для их возможности использования как авианосцев с размещением на них до 20 истребителей F-35B.
Отразились на увеличении расходов и планы по закупке наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore. Год назад в период наивысшей эскалации напряженности на Корейском полуострове и пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 млрд. иен (около 890 млн. долл.), передает "РИА Новости".
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