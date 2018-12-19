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19.12.2018
ЦАМТО

Правительство Японии приняло основные положения нового плана обороны на ближайшие 10 лет

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ВМС Японии
ВМС Японии.
Источник изображения: livedoor Blog

ЦАМТО, 18 декабря. Основные положения нового плана обороны Японии на ближайшие 10 лет, который приняло 18 декабря правительство Японии, включают в себя создание подразделений для защиты космического и киберпространства, а также расширяют применение роботов и искусственного интеллекта, передает "РИА Новости".

Япония впервые выделила космическое и киберпространство в сегменты, подпадающие под действие плана обороны страны, отмечает агентство.

Кроме того, для сбора информации в удаленных районах для постоянного наблюдения в воздушном пространстве будет создано подразделение беспилотников, говорится в документе.

Расходы на реализацию среднесрочного плана обороны, рассчитанного на пять лет, составят 27,47 трлн. иен (245 млрд. долл. США), что станет рекордной суммой. Рекордные расходы связаны с закупкой 42 истребителей F-35B и 63 ед. F-35A. План также подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Изумо" для их возможности использования как авианосцев с размещением на них до 20 истребителей F-35B.

Отразились на увеличении расходов и планы по закупке наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore. Год назад в период наивысшей эскалации напряженности на Корейском полуострове и пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 млрд. иен (около 890 млн. долл.), передает "РИА Новости".

18.12.2018
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