В рамках программы испытаний экипаж катера проекта "Грачонок" выполнил противоминные и противодиверсионные задачи

ЦАМТО, 18 декабря. Экипаж нового противодиверсионного катера проекта "Грачонок" осуществил поиск боевых пловцов условного противника, в рамках которого отрабатывался контроль за водной поверхностью и подводной средой с помощью современного радиоэлектронного оборудования.

После обнаружения условных диверсантов было выполнено практическое гранатометание с применением стационарного малогабаритного дистанционно-управляемого противодиверсионного гранатометного комплекса и ручных противодиверсионных гранатометов.

В рамках выполнения противоминных задач личный состав противодиверсионного катера своевременно обнаружил макет морской плавающей мины и уничтожил его из крупнокалиберных пулемётов.

По завершении программы испытаний "Грачонок" войдет в состав Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Справочно:

Новый катер станет уже пятым кораблем данного проекта, который получит Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения.

Тактико-технические характеристики катера проекта "Грачонок": водоизмещение – 138 т, длина – 31 м, ширина – 7,4 м, максимальная скорость – 23 узла, дальность плавания – 200 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.