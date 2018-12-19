Минобороны перебросит на аэродром "Бельбек" более десяти истребителей

ЦАМТО, 18 декабря. Более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2 22 декабря совершат перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Крыму после завершения его реконструкции, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

Строительные работы на аэродроме начались весной. В настоящее время завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 м, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок спецназначения.

После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.