Войти
19.12.2018
ЦАМТО

Минобороны перебросит на аэродром "Бельбек" более десяти истребителей

248
0
0
Денис Плаксин
Денис Плаксин. "Русские Витязи" на выставке Airshow China 2014.
Источник изображения: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 18 декабря. Более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2 22 декабря совершат перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Крыму после завершения его реконструкции, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

Строительные работы на аэродроме начались весной. В настоящее время завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 м, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок спецназначения.

После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-27
Су-30
Похожие новости
26.09.2016
С небес на море
06.05.2015
Над Москвой пролетят 143 экипажа боевых вертолетов и самолетов
30.07.2008
Су-27 предлагают списать. Авиационные специалисты высказывают принципиально разные позиции о путях развития ВВС
17.07.2008
Россия показала свою авиакосмическую мощь
09.07.2008
"Сухой" ответ "Хищнику". У ВВС появится суперистребитель
26.06.2008
Самолеты "Сухого" составляют более 60% парка фронтовой авиации ВВС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 06:50
  • 3
В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"
  • 19.12 06:46
  • 3
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 19.12 04:33
  • 34
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 19.12 03:55
  • 32
G11: "немецкие часы с кукушкой"
  • 19.12 00:45
  • 5
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 19.12 00:21
  • 3
Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет
  • 18.12 21:41
  • 7665
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 20:41
  • 28
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 18.12 20:30
  • 265
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 18.12 20:16
  • 1
Blue Origin успешно провела в США испытание суборбитального корабля New Shepard
  • 18.12 20:01
  • 3
Возвращаемая ступень Falcon 9 упала в море
  • 18.12 19:39
  • 16
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 18.12 18:10
  • 93
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 17:53
  • 5
Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году
  • 18.12 16:46
  • 2
Запад испугался С-300В4 в Сирии