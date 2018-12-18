Российские "Панцири" отражали в Сирии атаки не только БЛА, но и ракет - вице-премьер Борисов

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" в Сирии отбили большое количество атак беспилотников и ракет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечили прикрытие от их ударов войск и военной техники", - сказал Ю.Борисов журналистам по итогам своей поездки в Сирию

Он напомнил, что в Сирии также была задействована система зенитная ракетная система С-300В4 производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"После заступления на боевое дежурство только одного дивизиона ЗРС С-300В4 было отмечено значительное снижение интенсивности полетов ВВС коалиции в северо-восточной части Сирии", - сказал Ю.Борисов

В прошлом декабре начальник войсковой ПВО Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил в интервью газете "Известия", что личный состав и техника дивизиона С-300В4 достойно выполнили поставленные задачи и были возвращены в пункт постоянной дислокации. Теперь в Сирии работают дивизионы С-400.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (Разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Российские военные неоднократно заявляли, что "Панцири-С" предотвращали атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим.