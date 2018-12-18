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18.12.2018
ТАСС

Рогозин: пилотируемые запуски к МКС по трехчасовой схеме могут начаться в 2020 году

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Второй запуск грузового корабля "Прогресс" к Международной космической станции (МКС) по трехчасовой схеме планируется провести в марте 2019 года, пилотируемые полеты по такой схеме могут начаться через полтора года. Об этом в воскресенье сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полета - три часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", - написал он в своем Twitter.

В июле грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" впервые прилетел на МКС по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли). Грузовик был в полете всего 3 часа 40 минут.

Ранее на "Прогрессах" была отработана другая короткая схема - четырехвитковая, при которой полет к станции занимает около шести часов.

17.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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Прогресс ТГК
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