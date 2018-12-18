Комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком встанут на боевое дежурство в 2019 году

Командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении (Оренбургская область). Об этом сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровского соединения в следующем году", - сказал командующий. Генерал добавил, что новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство.

Каракаев отметил, что с принятием "Авангарда" на вооружение "существенно будут увеличены боевые возможности группировки прежде всего по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов". Он напомнил, что НПО Машиностроения уже приступило к созданию серийных образцов ракет "Авангард".

Как сообщил в конце октября ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, директивный срок постановки головного полка "Авангарда" на боевое дежурство - конец 2019 года. Первоначально, по данным источника, в составе полка будет, как минимум, два комплекса, но в последующем их количество возрастет до штатной численности - шести.

Впервые о создании гиперзвукового "Авангарда" рассказал 1 марта президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Чуть позже во время "Прямой линии" 7 июня 2018 года глава государства сообщил, что "система... находится уже в промышленном производстве и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы". Первоначально носителем стратегического гиперзвукового оружия будет ракета УР-100Н УТТХ, впоследствии - новейшая тяжелая ракета "Сармат".

В России в понедельник отмечается День РВСН.