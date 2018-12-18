Войти
18.12.2018
ЦАМТО

Сергей Каракаев: в РВСН создана надежная система организации охраны и обороны объектов

144
0
0
Шахта ракетного комплекса РВСН РФ
Шахта ракетного комплекса РВСН РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 17 декабря. В РВСН создана система организации охраны и обороны объектов, гарантированно исключающая нападение и проникновение на них диверсионно-разведывательных групп, десантов противника, террористических групп или отдельных террористов.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" в преддверии празднования Дня Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "оборона позиционных районов РВСН строится эшелонированно по принципам сочетания зонально-объектового прикрытия от всего спектра средств воздушного нападения и непосредственной защиты объектов в районах дислокации ракетных соединений от диверсионно-террористических формирований из состава сил специальных операций противника".

С.Каракаев отметил, что "в настоящее время непосредственная физическая и антитеррористическая защита ядерных объектов РВСН обеспечивается применением автоматизированных систем охраны в совокупности с комплектами технических средств охраны. Уже в ближайшей перспективе предусматривается расширение возможностей автоматизированных систем охраны, в первую очередь, за счет применения в их составе средств обнаружения и поражения низколетящих малоразмерных целей типа разведывательных БПЛА и средств преодоления заграждений по воздуху".

"Значительное наращивание возможностей автоматизированных систем охраны по заблаговременному обнаружению диверсионно-разведывательных формирований противника уже сейчас достигнуто применением комплексов радиолокационной и оптико-электронной разведки, а также комплексом с БПЛА в составе боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М", – подчеркнул С.Каракаев.

"Наращиваются возможности автоматизированной системы охраны и стационарных объектов. Так, завершено оснащение полков Козельской ракетной дивизии новой автоматизированной системой охраны с роботизированными (дистанционно управляемыми) стрельбовыми комплексами и техническими средствами охраны нового поколения", – заключил командующий РВСН.

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Тайфун-М
Проекты
БПЛА
Робот
Ядерный щит
Похожие новости
01.03.2018
У российских ядерных ракет есть свои "телохранители"
25.01.2017
Траектория сдерживания
14.11.2016
Ядерные ракеты охраняет робот
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 02:19
  • 7659
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 01:38
  • 1
США: ну почему Россия не принимает нас всерьез?
  • 18.12 01:25
  • 2
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 18.12 00:38
  • 91
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 00:33
  • 25
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 17.12 23:38
  • 12
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 23:23
  • 1
Минобороны закупит радиогидроакустические и радиотелеметрические буи на 650 млн рублей
  • 17.12 23:22
  • 10
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 23:21
  • 1
Малый ракетный корабль "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря
  • 17.12 23:17
  • 3
В США объяснили провал российского "Панциря" в Сирии
  • 17.12 21:40
  • 18
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 21:29
  • 1
Сила против скорости: сравнение самолетов России и Украины
  • 17.12 21:24
  • 1
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 17.12 21:05
  • 1
RCN (Колумбия): США говорят, что российские бомбардировщики в Венесуэле — музейные экспонаты
  • 17.12 21:04
  • 3
Посол США назвал Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами