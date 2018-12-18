Сергей Каракаев: в РВСН создана надежная система организации охраны и обороны объектов

ЦАМТО, 17 декабря. В РВСН создана система организации охраны и обороны объектов, гарантированно исключающая нападение и проникновение на них диверсионно-разведывательных групп, десантов противника, террористических групп или отдельных террористов.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" в преддверии празднования Дня Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "оборона позиционных районов РВСН строится эшелонированно по принципам сочетания зонально-объектового прикрытия от всего спектра средств воздушного нападения и непосредственной защиты объектов в районах дислокации ракетных соединений от диверсионно-террористических формирований из состава сил специальных операций противника".

С.Каракаев отметил, что "в настоящее время непосредственная физическая и антитеррористическая защита ядерных объектов РВСН обеспечивается применением автоматизированных систем охраны в совокупности с комплектами технических средств охраны. Уже в ближайшей перспективе предусматривается расширение возможностей автоматизированных систем охраны, в первую очередь, за счет применения в их составе средств обнаружения и поражения низколетящих малоразмерных целей типа разведывательных БПЛА и средств преодоления заграждений по воздуху".

"Значительное наращивание возможностей автоматизированных систем охраны по заблаговременному обнаружению диверсионно-разведывательных формирований противника уже сейчас достигнуто применением комплексов радиолокационной и оптико-электронной разведки, а также комплексом с БПЛА в составе боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М", – подчеркнул С.Каракаев.

"Наращиваются возможности автоматизированной системы охраны и стационарных объектов. Так, завершено оснащение полков Козельской ракетной дивизии новой автоматизированной системой охраны с роботизированными (дистанционно управляемыми) стрельбовыми комплексами и техническими средствами охраны нового поколения", – заключил командующий РВСН.