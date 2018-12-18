Четыре самолета Су-34 поступят в Центральный военный округ

ЦАМТО, 17 декабря. Приемная комиссия Центрального военного округа прибыла в Новосибирск для приема и получения новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области.

Планируется, что до конца года поступят четыре самолета. Они будут перебазированы в Челябинскую область на военный аэродром "Шагол", где войдут в состав смешанного авиационного полка. Летный и инженерно-технический состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, прошел переподготовку на новую авиационную технику в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получил все необходимые сертификаты.

Ранее на вооружение авиационного полка в Челябинской области уже поступили на вооружение 14 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Су-34 оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 – до 4000 км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до 8 т. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.