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18.12.2018
ЦАМТО

Патрульный корабль "Василий Быков" и спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев" будут приняты в состав ВМФ 20 декабря

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Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков
Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Южного военного округа /

ЦАМТО, 17 декабря. Подъем Андреевского Военно-морского флага и прием в состав ВМФ России головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" и спасательного буксирного судна проекта 22870 "Капитан Гурьев" состоится 20 декабря.

Церемония пройдет в Новороссийске с участием представителей Главного командования ВМФ России, командования Черноморского флота, руководства Зеленодольского судостроительного завода и Астраханского судоремонтного завода.

В преддверии приема патрульного корабля и спасательного буксирного судна, главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев заслушал в Адмиралтействе руководителей профильных управлений Главного командования ВМФ о завершении и результатах государственных испытаний, а также утвердил план торжественной церемонии их приема в состав ВМФ.

Новейший патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" построен для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М.Горького.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Кроме того, они решают задачи эскортной и антипиратской деятельности, а также выполняют поисково-спасательные функции. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Патрульные корабли проекта 22160 способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение не более 1700 т, численность экипажа – около 80 человек. Дальность плавания корабля – 6000 морских миль. Для эффективного выполнения задач по предназначению в состав штатного вооружения корабля включены 57-мм артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс, пулеметы. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

В зависимости от характера выполняемых задач, на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении, включая:

- универсальные ракетные комплексы;

- противокорабельные ракетные комплексы;

- перспективные зенитные ракетные комплексы;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- минное вооружение различных типов и назначения (включая минно-торпедные комплексы);

- подводные телеуправляемые минно-поисковые комплексы;

- различную аэромобильную технику и вооружение морской пехоты.

"Патрульные корабли проекта 22160 по своему предназначению и широкому спектру выполнения задач могут с большой эффективностью применяться для усиления разнородных группировок Военно-морского флота" – отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев" проекта 22870 имеет водоизмещение 1200 т, длину – 57 м, ширину – 14 м, осадку – 3,2 м. Максимальная скорость хода составляет 14 узлов, автономность – 20 суток, экипаж – 26 человек.

Спасательно-буксирное судно "Капитан Гурьев" проекта 22870 предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 м. Кроме того, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Закладка судна состоялась 27 января 2016 года. "Капитан Гурьев" стал пятым судном проекта 22870, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

17.12.2018
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Россия
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Ка-27ПС
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ЧФ
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