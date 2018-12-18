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18.12.2018
ЦАМТО

ВС России в 2018 году приняли на вооружение 56 видов новой техники

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Bulgakov_Dmitriy
Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru.

ЦАМТО, 17 декабря. ВС России в 2018 году завершили госиспытания и приняли на вооружение 56 видов новой техники. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 15 декабря заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Новинок много. Только в этом году приняли на вооружение 35 новых образцов вооружения и военной техники. По 21 образцу только вчера и позавчера доложили о том, что завершили госиспытания. Это еще плюс 21 образец вооружения и военной техники"– сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Д.Булгаков уточнил, что всего в войска поступило более 5000 ед. новой техники. Кроме того, в войска поставлено более 8 млн. наименований вещевого имущества, более 700 тыс. т продовольствия и 2,5 млн. т горючего.

Замминистра отметил, что коэффициент исправности техники в российской армии составляет 94%, передает "РИА Новости".

17.12.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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