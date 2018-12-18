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18.12.2018
ЦАМТО

А.Фомин на встрече с военными атташе подчеркнул негативное влияние выхода США из ДРСМД на международную безопасность

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Заместитель министра обороны Александр Фомин
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

ЦАМТО, 17 декабря. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окажет негативное влияние на международную безопасность и приведет к гонке вооружений.

Об этом заявил 14 декабря заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на встрече с военными атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства за год.

"Внимательно отслеживаем ситуацию в связи с намерением США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Реализация этого намерения окажет негативное влияние на международную безопасность и стратегическую стабильность, и, конечно же, приведет к развязыванию гонки вооружений", – пояснил А.Фомин. Он подчеркнул, что Россия строго соблюдает требования ДРСМД, и обвинения со стороны США ничем не обоснованы, никакие факты, подтверждающие американские заявления, не предъявлены.

"В то же время США нарушает ДРСМД, продолжая использовать ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО. Размещенные на объектах ПРО в Европе установки МК-41 разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk, дальность которых составляет 2,4 тыс. км. Мало того, эти установки, как известно, имеют двойное назначение, они могут использоваться не только для пуска противоракет, но также и ударных ракет класса "земля-земля"", – отметил замминистра.

А.Фомин убежден, что такие действия полностью подпадают под запрет ДРСМД. "Фактически, намерение США о выходе из договора – это попытка для оправдания и легализации своих нарушений. Они уже не считают себя связанными с этими обязательствами. Собственно, для этих целей США в начале 2000-х годов вышли из договора по противоракетной обороне. При этом в качестве повода используются неподтвержденные обвинения в адрес Российской Федерации", – заявил А.Фомин.

"Со своей стороны готовы к продолжению диалога с США по сохранению ДРСМД", – цитирует А.Фомина Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

17.12.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
РСМД
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